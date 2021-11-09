鴻星爾克一夕爆紅後「斷崖下跌」　社交平台賬號每天「掉粉」近萬

早前河南暴雨成災，國產運動品牌鴻星爾克因豪捐5000萬元（人民幣，下同）物資，贏得無數內地網民激讚，網絡直播間單日銷售額超過2100萬元，其中位於湖北武漢的一間門市，單日銷售額亦較平時增長超過130倍。

不過，熱潮退卻後，鴻星爾克的不論是網上的熱度還是產品銷量，均出現巨大反差。



綜合內地傳媒報道，鴻星爾克的爆紅至今已經過去超過100天。據第三方數據平台飛瓜數據顯示，「鴻星爾克品牌官方旗艦」在抖音上的粉絲數量為1455.6萬，近一個月的增量是-26.9萬。照此計算，該賬號在抖音上每天「掉粉」近乎一萬。此外，鴻星爾克總裁吳榮照的抖音賬號，近30天內增量也為負數，「掉粉」20.9萬。

鴻星爾克總裁吳榮照的抖音賬號，明顯能夠看出熱度不再。（界面新聞）

從銷售表現情況來看，鴻星爾克門市人頭攢動、大面積斷貨的情況也不復存在，其「雙11」的表現，也與李寧、安踏等有不少差距。

不過報道同時指出，僅從鴻星爾克的熱度與銷量出現「斷崖下跌」，就判斷其已經過氣和失敗，恐怕還為時尚早。報道認為，鴻星爾克目前的狀況與其爆紅時的數據反差，可以說是意料之中的事。很大程度上，鴻星爾克當初的爆紅，是網民在一時情緒主導下的非理性舉動。

報道稱，「每天平均掉粉一萬」看似驚人，但實際上符合網絡熱門事件的一般規律。鴻星爾克官方旗艦抖音賬號最初的漲粉並非因為賣貨，而是因為災區捐助事件獲得的空前關注，故此增加的粉絲不乏大量的「圍觀群眾」。新聞熱點事件過後，這部分粉絲取消關注、熱度散去也有其道理。