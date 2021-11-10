抖音農村夫婦淳樸形象擁過千萬粉絲　網民揭造假全家都是演員

抖音網紅夫婦「牛愛芳的小春花」，因拍片分享農村生活、美食等深受網民喜愛。自去年11月發布首條短片，不足一年就有超過1900萬粉絲，甚至每段短片都有過百萬點擊。

然而，有網民揭發一切全是騙局，牛愛芳、小春花並非真名，兩人亦只是演員，甚至自營一間公司、住豪宅。



《網易新聞》報道，在鏡頭前，牛愛芳和小春花是非常淳樸、善良的農民，育有一個兒子，小春花更是非常孝順家姑。全家每天都一起務農、在牛棚前吃飯，或者煮一些農民的家常美食。他們住的房屋沒有裝修，家中養了10多頭牛和豬，還有鴿、雞、鴨等。

雖然一家四口在農村生活，卻讓人感受到家庭幸福美滿，網民都紛紛關注倆夫婦。不過，有網民找到牛愛芳夫婦過往的影片帳號「堅強哥和章脆」，只見他們「住靚屋」，享用各種美食，與現在的生活截然不同。

有網民推斷，「堅強哥和章脆」應該是倆夫婦生兒子時經營的帳號。惟令人不解的是，連未出生的孩子都被劇本包含在內；在牛愛芳的影片中，兒子是一個健康的孩子，但堅強哥帳號發布的影片中，兒子被說成是畸形腦癱，家人甚至要求小春花無論如何都要誕下兒子。值得注意的是，他們的居住環境不俗，完全不像牛愛芳夫婦口中所說的「沒房子住，還要住在山上」。

此外，有自稱與牛愛芳同村的網民表示，牛愛芳山上的房屋和牛欄都是專門拍片用，平時倆夫婦根本不會居住。有網民發現，2018年時牛愛芳夫婦就經營了2個帳號，一個紀錄生活、一個紀錄美食，但2個帳號都沒有成功，影片中還出現牛愛芳的爺爺以及村內賣牛的老翁，即他們幾位也是演員。相關片段被網民發現後，堅強哥的帳號已光速刪除所有影片。

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有知情人透露，牛愛芳早於2017年已經營「新邵脆脆網絡科技有限公司」，公司法定代表人為章脆，即小春花本人，而公司董事長名為周易雲，估計就是牛愛芳；他們靠賣竹筒酒賺了過百萬，全款在縣城買了一套豪宅。

隨着愈來愈多的真相被揭發，牛愛芳的帳號直接公開發布道歉聲明，表示以前翻拍別人的影片，才令網民覺得全家都是演員，更坦言「如果大家不喜歡就取關（取消關注）我們吧，對不起，讓大家失望了」。