網民建議西安簡稱「昊」或「兆」　官方稱將評估論證

西安市古稱長安、鎬京，歷史人文積澱極為深厚，可相比北京的「京」，上海的「滬」，廣州的「穗」等，許多人卻未必一下子說得出這個同屬國家中心城市之一的陝西省會的簡稱為「鎬」，其辨識度遠不能和其他城市簡稱相提並論。近日，有網友通過人民網領導留言板建議西安簡稱為「昊」或「兆」，並給出理據，獲官方回應指將進行評估、論證。



提出建議的網民表示，建議用同音字「昊」來代替「鎬」，理由是西安是西北大區國家中心城市，在後天八卦裡，西北屬乾位，為天，昊字為如日中天之表象，象徵著西安前途光明，蒸蒸日上。

而另一個選擇「兆」，則是因為西安地級行政區在西安府之前，一直用京兆代稱，京兆尹，左馮翊，右扶風合稱為三輔。作為古稱，京兆為漢朝京畿都城地域的名稱，是周朝王畿、秦代京畿後對都城轄域的謂稱。其代指一百萬，唐長安是首個一百萬人口的大城市，又代指數量多多。因「京」專指北京，故建議留「兆」作西安簡稱。

對此，西安市民政局回應指，行政區劃管理涉及諸多要素，包括當地的經濟發展、資源環境、人文歷史、地形地貌、治理能力等，在變更、確定行政區劃名稱（簡稱）時，應當體現當地歷史、文化和地理特徵。關於西安簡稱的意見建議，當局將在今後開展相關工作時，作為社會公眾的意見予以參考、研究，進行風險評估、專家論證。

西安是西北地區政治、經濟、文化中心。圖為西安鐘樓。（維基百科）

其實，早在2005年，西安市民政局便曾聯合當地媒體《華商報》發起一場給西安起別名和簡稱的民意徵集活動，當時西安市民政局相關負責人證實市民對簡稱「鎬」存在異議，故其是應廣大市民的要求，給西安重新定位、塑造城市形象、提升城市品位的一次民意徵集活動。

結果，有1868人通過網上投票、跟帖討論等方式反映意見，結果有83%的參與調查者不贊同西安簡稱「鎬」，而「灞」、「豐」（或「灃」）、「鳳」、「唐」、「秦」和「雍」則成為六大熱門字。例如，有人認為縱觀西安歷史，只有唐朝最能體現其曾有的國際化和雍容大氣，故與「鎬」等簡稱相比，「唐」應是最佳選擇。亦有人認為「鎬」容易讓人聯想到鐵器和廢墟，而「灞」卻朗朗上口，寓意西安像滔滔流水、面向未來，其霸氣之感也更符合西安作為西北中心城市的地位等。