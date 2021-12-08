江蘇城管圍搶老人甘蔗鎮政府登門致歉　外包公司委託執法合法嗎？

江蘇南通數十名身著保安制服人員，圍搶當街販賣甘蔗的老人一事，引起各方關注。最新消息顯示，當地政府已登門向老人致歉，老人的2000根甘蔗亦被涉事市容公司全部買下。



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據早前報道，事發於南通市三星鎮，一名騎單車沿街販賣甘蔗的老人，遭數十名身著印有「靜通市容」字樣保安制服人員圍搶。對此，三星鎮政府回應指，該批涉事人員為該鎮購買服務的第三方市容公司人員，按合同承擔市容管理相關工作，事發後已暫停該公司相關責任人員工作，啟動程序開展調查，並依照規定進行問責。

據《沸點視頻》報道，事發後三星鎮政府已登門向老人致歉，並送了6盒禮品，及將早前沒收的甘蔗全部歸還。有現場志願者表示，大家主動幫老人賣甘蔗，老人的2000根甘蔗最後被市容公司買下，一根價格7元人民幣。

此外，事件經過發酵後，對於外包公司是否擁有行政執法權的問題，亦引發廣泛關注。南京財經大學法學院老師王樹良表示，該事件從行政法的角度看，屬於行政強制措施，行政強制措施是指行政機關在行政管理過程中，為制止違法行為、防止證據損毀、避免危害發生、控制危險擴大等情形，依法對公民的人身自由實施暫時性限制，或者對公民、法人或者其他組織的財物實施暫時性控制的行為。

王樹良說，如果賣甘蔗的商販在道路中央賣甘蔗，影響了交通安全，行政機關可以依法強行將障礙物移除，鑒於行政強制措施對公民合法權益具有較強的威懾特征，實施行政強制措施的人員資格有嚴格限制，《行政強制法》規定，行政強制措施應當由行政機關具備資格的行政執法人員實施，其他人員不得實施。

而北京市京師律師事務所律師李曙明認為，「外包」只是通俗說法，規範稱謂是委托執法。依據《行政強制法》的規定，行政強制措施權不得委托。不過，《行政處罰法》就規定，行政機關依照法律、法規、規章的規定，可以在其法定權限內書面委托符合本法第21條規定條件的組織實施行政處罰。第21條對受委托的組織條件做了嚴格限定，包括「依法成立並具有管理公共事務職能」、「有熟悉有關法律、法規、規章和業務並取得行政執法資格的工作人員」等。