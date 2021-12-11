「糙版李子柒」農村網紅張同學爆紅　粉絲1500萬卻遭交警消防點名

近年拍攝農村生活的網紅在內地走紅，最有名的是破Youtube中文頻道訂閱數的李子柒，但她卻疑似因與經紀公司糾紛而「停更」。2個月前，一個名為「張同學」的抖音網紅竄起，粉絲數更突破1500萬，被封為「糙（粗糙）版李子柒」「低配版李子柒」，但日前他卻接連遭中國消防、交警點出其視頻中的「危險行為」。



據了解，自稱農村單身漢的張同學10日4日開始在抖音紀錄他鄉村生活的視頻，短短一個月粉絲就突破600萬，目前發布45個作品，獲讚4,500萬，粉絲則突破1500萬。內地網民稱張同學紀錄的農村生活雖不若李子柒唯美，但樸素真實呈現農村樣貌，運鏡和拍攝手法也特別有趣，封其為「糙版李子柒」。

但在他爆紅不久，12月8日，中國消防微信公眾號發文「點名」張同學短視頻存在行為，提到他的影片中插座黑了且貼了不少膠布，容易起火和觸電。緊接著，遼寧交警也指出，張同學在視頻中曾出現的農用三輪車不應該載人，也提到他騎摩托車都未配戴安全帽。

12月10日張同學與當地防火監督員合作發布新視頻，教導他冬季防火技巧和更換插座，該視頻也迅速登上抖音熱榜。有網民認為網紅和消防、交警單位合作是好事，但有網民認為對待視頻太「雞蛋裡挑骨頭」這些情況常出現在農村，「估計家家戶戶都是這樣，關鍵還是在於生活的經濟條件」。

對於張同學被點名一事，官媒《人民日報》則稱，張同學被點名是「善意的提醒」。人民日報指出，視頻裡「樸素中的缺陷、安全上的短板是需要努力改善的地方」。但也讚賞張同學紀錄鄉村生活幫助鄉村振興，希望張同學能將在未來讓這種「點名」變成稱讚的「點名」。

《中國青年報》則稱，如果說李子柒展示的鄉村，是人們理想中優美的田園生活，那麼「張同學」和他拍攝的鄉村生活，則是「更加粗礪、更加原汁原味的」。該報道指出，張同學確實是獨自拍攝，後面沒有專業團隊，並稱「鄉村生活中真正吸引人的力量」，才是讓「張同學」走紅的關鍵。