河南實驗將骨灰植入樹幹　倘成功或大幅降低安葬成本

河南鄭州近期有人發起「創新生態樹葬」實驗，與以往樹葬方式不同，其特點是將骨灰存放金屬罐體後植入樹幹，再以科學手段讓大樹癒合，從而長久保存骨灰。不過這種做法引起爭議，有輿論憂慮會影響樹木的正常生長，也有學者認為其有悖傳統文化，大眾勢必難以接受。鄭州市民政局則稱，目前還處於實驗階段，後期是否推廣還要綜合考慮實驗結果和百姓的接受度等。



四棵參天白楊被選為「植入式樹葬實驗樹」。（極目新聞）

該場名為「創新生態樹葬，福蔭子孫後代」的植入式樹葬實驗發布會於周日（12日）上午在福壽園陵園樹葬花園內舉行，四棵參天白楊被選為「植入式樹葬實驗樹」。擔任全程技術指導的中國農科院鄭州果樹研究所的賀亮亮博士，在活動上將裝有動物骨粉的圓柱形金屬罐體塞入樹洞，再將樹皮恢復原位，之後樹皮切口處被消毒、補充生長液和營養液並多層包紮。據悉，實驗過程將持續4個月，以驗證該安葬方式是否可行，以及確定對樹木正常生長的影響。

據「創新生態樹葬」發明人王雪峰周一（13日）介紹，他本身的工作和殯葬行業無關，但自己特別喜歡銀杏樹，並開始研究這種殯葬方式的可行性。後來，他從醫療領域獲得靈感，認為既然在確保生物共融性，保證不排異的情況下可在人體內植入心臟支架、假牙和人工關節，那麼在生物共融性要比人體強得多的大樹內植入人的骨灰即是可行的。

王雪峰隨即開始初步試驗，並通過國家專利部門的審核取得專利，等待幾年後終獲相關部門支持展開是次創新生態樹葬實驗。他介紹，該安葬方式益處多，一方面可以大幅度降低安葬成本，節約用地，另一方面樹的壽命要比普通墳墓使用期長得多，骨灰幾乎可以永久保存，而他之所以選用金屬材質的罐體，是為免火災等突發狀況導致骨灰被破壞。

骨灰存放金屬罐體後植入樹幹。（極目新聞）

雖然實驗正進行，但不少網民還是擔心在技術上是否可行，在樹幹上直接挖洞塞入金屬罐體是否影響樹木的正常生長等。對此賀亮亮博士表示，樹木主要靠樹皮作物質交換，在樹幹上打一個洞存放骨灰，不會影響樹木的正常生長。另外，進行創新生態樹葬後，利用技術手段讓樹皮癒合，在園林界是非常成熟的技術。王雪峰亦指出，目前樹木恢復很好，沒有發現任何問題。

不過武漢大學哲學學院教授、博士生導師蘇德超則認為，中國傳統思想是人死之後，塵歸塵，土歸土，一切回歸自然，進入到自然界的物質循環之中。把骨灰裝入金屬罐體的做法，實際上是阻斷了回歸自然的道路。同時，以目前的遺體火化技術，骨灰是無法全部裝入如此小的金屬罐體中，如只存放部分，讓人在思想上難以接受。他還指，金屬材質在樹木體內長時間存放，會出現鏽蝕的問題，難以達到永久保存骨灰的目的。

雖然不看好此種創新生態樹葬方式，不過蘇德超也稱，隨著社會發展，人口越來越多，喪葬方式也應該與時俱進，做出改革，只是其應該既考慮到傳統文化的心理需求，又能夠照顧到能源和環境的最小消耗。鄭州市民政局工作人員周二（14日）就事件回應時則表示，目前創新生態樹葬還處於實驗階段，後期是否推廣還要綜合考慮實驗結果和百姓的接受度以及發明人王雪峰的意見來最終決定。