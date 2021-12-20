廣西男被拐32年親父母欲追責養母　檢察院：追訴時效已過不予批捕

孩子被拐的家庭要面臨骨肉分離的痛楚，不少人都希望嚴懲涉嫌拐帶及「收買」兒童者。被拐32年的廣西男子曹平（化名）與家人相認後，家人想追究當年拐騙曹平的「養母」秦某英的責任。然而，桂林市檢察院認為秦某英雖涉嫌拐騙兒童，但本案已過追訴時效，遂維持不予批捕的決定。

家屬認為，秦某英拐騙兒童的犯罪行為從拐騙之日起到曹平14周歲時，犯罪行為一直處於持續狀態，本案尚在追訴期限內，他們將繼續向最高檢申訴。



《澎湃新聞》報道，1988年1月10日，曹平被秦某英拐走。其親妹曹穎稱，當時秦某英用化名到曹家任職保姆，照顧剛滿5個月的曹平，但擔任保姆的翌日就帶着孩子失蹤；父母報警後，又動員所有親戚朋友尋找，但一直無果。她表示，當年其家是小康家庭，父母都是職工，本來可以為曹平提供一個更好的生活環境、教育環境，未料曹平被拐走後沒有讀高中，「這也是父母心頭之痛」。

去年5月，公安部發現報案人留存的血樣，與桂林市陽朔縣興坪鎮思的村人李某敏血樣DNA比對數據相符，為父子關係。公安機關根據線索對李某敏生活的村子及其養父母展開調查，發現李某敏養母秦某英有重大作案嫌疑，隨後案件告破。同月29日，被拐32年的曹平終與家人相見。

曹穎表示，雙方相認後，從小被拐的曹平和曹家人並不親密，追責意願也不強，但與他們堅持追責拐騙者是兩回事，孩子被拐給父母帶來的傷害是無法彌補。

檢方：已過追訴期限，不予批捕

廣西壯族自治區人民檢察院刑事申訴結果通知書《刑事申訴通知書》顯示，秦某英在明知自身無法生育的情況下，於1988年1月10日，利用為曹平父母做保姆之際，將5個月大的曹平抱回家中撫養。

《通知書》顯示，曹平父母認為，秦某英拐騙兒童的犯罪行為從拐騙之日起到曹平14周歲時，犯罪行為一直處於持續狀態，追訴時效自曹平滿14周歲，即2001年8月11日起算，適用於1997年《刑法》關於追訴時效的規定，本案尚在追訴期限內。

不過，據《刑法》第12條的規定，中華人民共和國成立以後本法施行以前的行為，如果當時的法律不認為是犯罪的，適用當時的法律；如果當時的法律認為是犯罪的，依照本法總則第4章第8節的規定應當追訴的，按照當時的法律追究刑事責任。

因此，根據1979年《刑法》第184條規定，拐騙不滿14歲的男、女，脫離家庭或者監護人，處5年以下有期徒刑或者拘役；依照當時的法律，秦鳳英的行為涉嫌拐騙兒童罪。同時，據第78條及76條規定，該罪追訴期限應該從犯罪之日起計算，法定最高刑為5年以上、不滿10年有期徒刑，過10年後不再追訴。由於本案案發時間為1988年，案件偵破時間為2020年，距離案發時間過去32年，已超過追訴時效。

另據第77條規定，在人民法院、人民檢察院、公安機關採取強制措施以後，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。《通知書》指出，案發時被害人向公安機關報案，公安機關已經立案，但因當時無法確定犯罪嫌疑人的真實身份，公安機關立案後只發布協查通報，並未對犯罪嫌疑人採取強制措施，故本案不屬於不受追訴期限限制的情形。

據公安部本月初網站公布，截至11月30日，公安機關成功偵破拐賣兒童積案290餘宗，抓獲拐賣兒童犯罪嫌疑人超過690餘名，累計找回歷年失蹤被拐兒童8307名，其中失蹤被拐人員與親人分離時間最長達74年。