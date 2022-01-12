訂製假笑男孩Gavin祝福影片僅450元　律師：商業化或讓他過度工作

2014年，美國男孩托馬斯（Gavin Thomas）因為有「尷尬而不失禮貌」的微笑在網上爆紅，其招牌笑容更深受內地網民喜愛，除了為他製作一系列的「表情包」，更為他取名「假笑男孩」。

近日，網上傳出多段托馬斯向其他人送上生日祝福的影片，除了講生日快樂及保持招牌的假笑，更偶爾說出「謝謝」等幾句簡單的中文。值得注意的是，在某專門定制祝福影片的網站上，托馬斯一條祝福影片標價為450元（人民幣，下同）。



托馬斯因為有「尷尬而不失禮貌」的微笑在網上爆紅。（微博＠GavinThomas）

《紅星新聞》報道，在托馬斯認證的微博帳號簡介中，直接註明合作和定制祝福影片的聯繫方式。有專門出售各類定制祝福影片的網絡平台的工作人員稱，所有在影片中出現的人物，定制祝福影片文字為70字以內。以托馬斯為例，他會根據文案自行創作，最終片長以其創作為準。

托馬斯的經紀人魏先生稱，目前托馬斯在中國的所有活動都由他個人負責，「沒有簽什麼經紀公司，都是我個人和他父母的私人交情」。他表示，自己與托馬斯的父母是在工作中認識，2019年1月托馬斯到中國參加「微博之夜」的活動，都由他負責安排行程及陪同，「活動上我一直在他身邊，好多明星跟他的合影都是我拍的」。

魏先生與托馬斯從2018年起開始合作，托馬斯在其引薦下入駐某祝福影片定制平台，每拍攝一條祝福影片就可分成，目前每個月都會接到訂單，但具體數量沒有統計，「量不是特別大，可能就新年這些時候多一點，但總體來說都不多。我和加文（托馬斯）的父母，都沒有把這當成是賺錢，只是覺得大家都喜歡加文（托馬斯），想讓更多人得到他的祝福」。

魏先生稱，托馬斯只有11歲，自己和其父母都「不指望他賺錢」，也不喜歡聽到所謂托馬斯「營業」的調侃。他表示，受疫情影響托馬斯無法到中國，目前也沒有商業收入可言，而自己對於托馬斯的商業接洽也比較「佛系」，沒有刻意為他找商業合作項目，「有主動找上門來的，我們也會挑一挑，看符不符合他的調性」，但最後都要經過托馬斯的同意才會接商業活動，「他會自己判斷好不好玩，並決定要不要接」。

律師：商業行為或讓托馬斯陷入過度工作

雖然托馬斯的父母和魏先生都表示會尊重托馬斯的意願，但有內地律師認為，不排除上述的商業行為會讓托馬斯陷入過度工作之中。

律師介紹，在美國，虐待兒童的定義是任何行為或父母以及照管人非能行為導致兒童死亡、兒童身體和感情受傷、兒童受到性虐待或盤剝；任何行為或非能行為導致對兒童造成嚴重傷害的可能。

根據《關於規範童模活動保護未成年人合法權益的意見》規定，不得利用不滿10周歲的未成年人作為廣告代言人；不得連續使用童模超過一周或累計超過一個月，導致童模輟學或變相輟學；不得連續活動超過4小時。同時，中國演出行業協會倡議，不為未滿16周歲未成年人提供網絡直播服務。

律師認為，雖然托馬斯是美國公民，目前亦身處美國，但保護兒童不分國界，要判斷托馬斯目前是否受到非法侵害，需要中國司法或者行政機關介入調查，「如果發現中國公民或者中國企業，有聯手父母對加文（托馬斯）實施過度盤剝的行為，應該按中國法律予以處罰」。