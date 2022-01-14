南京動物園成年男票價99元、女性免費　網民質疑存在性別歧視

內地網民近日反映，江蘇南京一家動物園成年男性票價為99元（人民幣．下同），老人與小孩為69元，女性則免費，疑存在性別歧視與弱者歧視。對此，南京市六合區文化和旅遊局回應表示，其是一種應對疫情影響和旅遊淡季的臨時性營銷活動，並不是一種日常定價方式，但景區在活動內容表述上確有欠妥之處。



涉事動物園為南京市金牛湖野生動物王國，上月8日，網民在人民網向南京市市長留言稱，上述票價設定不僅打擊男性、小孩與老年人參園遊玩的積極性，對於夫妻以及母親帶孩子一起遊玩的群體也不甚友好，不利於公民娛樂與經濟發展，更涉嫌性別歧視與弱者歧視，不利於社會和諧。

據市府網站介紹，金牛湖野生動物王國位於六合區金牛湖省級旅遊度假區內，園區總佔地1608畝，總投資約12億元，於2019年9月底正式對外試業。其以自駕觀光作主打，展養近300種的野生動物，並為六合區「十三五」重點文旅項目，及於前年12月創成國家3A級旅遊景區，是內地首個集山地-礦坑-宕口為一體的野生動物園。

金牛湖野生動物王國位於六合區金牛湖省級旅遊度假區內，展養近300種的野生動物。（搜狐網）

針對網民反映，南京市六合區文化和旅遊局周一（10日）回應，指景區受新冠疫情影響，客流較往年大幅度減少，面臨極大運營壓力，加上冬季來臨，旅遊業務進入淡季，景區營銷團隊遂謀劃推出宣傳營銷活動，既加大優惠力度回饋市民，也以此刺激旅遊市場增加客流。

而通過往年營銷數據研究發現，女性佔園區遊客約67%，故景區決定繼續沿用2019年冬季女士免費、其他人群優惠的營銷舉措，從而推出了2021年度的暖冬回饋活動，上月11日、12日已經展開。景區的日常票價為成人160元，老人兒童80元，通過門票減免優惠，活動兩天共計惠民約100萬元，基本實現「惠民」、「引流」活動目的。

該局最後也表示，景區在活動內容表述上確有欠妥之處，對此要求景區總結經驗、吸取教訓，今後推出各類宣傳營銷活動須堅持惠民原則，同時加強活動謀劃，嚴謹規範表達。