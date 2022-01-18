繼肉夾饃後「金銀花」商標也維權　訴逾百家花露水廠索賠千萬

逍遙鎮胡辣湯、潼關肉夾饃、庫爾勒香梨、青花椒……內地近期爆發一系列商標維權風暴，涉事商家以通名作為商標，再狀告起訴使用這些名稱的廠家，引起爭議。

近日，內地「金銀花」商標持有人也起訴逾百間使用該名稱的花露水，索賠金額超過1200萬元（人民幣．下同）。當中絕大多數判決中，企業均被判構成侵權並賠償。



據澎湃新聞報道，截至今年1月13日，擁有「金銀花」商標的碧麗公司在全國各地的開庭公告123宗、法律訴訟79宗，全部是商標侵權糾紛。此外，有律師統計到111份碧麗公司為原告的裁判文書，「估算下來，碧麗公司在上百起訴訟中，索賠金額已超千萬元。」

江西省保健與消毒產品行業協會會長季冬凌認為，「消毒產品中突出使用中藥原材料名是行業慣例，如艾草洗液、苦參抑菌液等。金銀花是老百姓婦孺皆知的具有清熱解毒功效的藥用植物，是花露水的重要原料。若因為他人注冊了『金銀花』商標，我們的產品就不能叫『金銀花花露水』，這將給整個行業帶來顛覆性的影響。」

該協會秘書長武常委也表示，「金銀花」是傳統中藥植物，國家藥典也有記載。企業生產花露水及抗抑菌制劑時，將金銀花作為一種主要原料添加並在標註，沒想到會被認為侵權。

圖中花露水品牌一審均被判侵權金銀花商標。（澎湃新聞）

武常委介紹，碧麗公司的起訴自2020年農歷年以後陸續出現，截至目前，已經有60間企業收到法院傳票。「據不完全統計，對方起訴賠償的數額近1200萬，每家企業平均20萬元。判賠的情況不一，一般是6到8萬，高的有10萬，最低的只有一間，是在江西開庭的，判賠2萬。有三間企業被重複起訴，還有十餘間收到了起訴書，沒有開庭。」

法院：「金銀花」字體明顯 易產生混淆

在大量起訴上述江西消毒產品企業前，碧麗公司已經起訴了中國馳名商標「蒂花之秀」所在的廣東名臣公司。在這場「金銀花牌花露水」與「金銀花花露水」的對決中，浙江高院認為「蒂花之秀」構成侵權。

浙江高院判詞稱，名臣公司在其生產的「金銀花花露水」中，突出使用了與碧麗公司「金銀花」商標高度近似的文字標識，其字體明顯大於其「蒂花之秀」商標，根據該字樣的使用位置及大小佔比進行判斷，名臣公司的上述使用方式會使公眾產生混淆與誤認，構成商標侵權，遂判決賠償碧麗公司15萬元。

這份於2021年4月28日作出的高院終審判決，以及在金銀花商標糾紛中關於「突出使用」和「混淆」問題的裁判觀點，被後續多間法院援引。多間法院得出結論：被訴企業在使用「金銀花」商標名稱時，「主觀上難謂善意，客觀上沒有在合理范圍內使用，容易造成相關公眾的混淆或誤認，而認定侵權並判賠償。」

對此，上海創遠律師事務所律師馬式輝則認為，金銀花作為藥用植物應用廣泛，比如常見的有金銀花顆粒沖劑、金銀花含片，這些和金銀花花露水的表述方式一致。人們看到該商標大多想到的是金銀花植物。」

而隨著不斷有法院判決敗訴的案例傳來，江西省保健與消毒產品行業協會於2021年4月28日向全體會員單位和各相關企業發出預警，建議各企業將「金銀花」命名的產品暫時下架，待金銀花商標案件明晰後，再做市場銷售。