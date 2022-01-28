一年前爆紅四川電競「勸退師」想轉行　稱防沉迷新規令市場縮窄

四川成都一間電競培訓機構在去年1月，傳出竟有多達90%的學員被「勸退」而一夕爆紅，創辦人侯旭也因此引來不少社會關注。

內地傳媒報道，時隔一年後，侯旭在受訪時透露，在2021年共招收100多位學員，「勸退率」在86%左右，尤其是在政府防止未成年人沉迷網游新規落地後，「勸退」學員變得更容易。

但侯旭亦坦言，新規落地後，孩子電競成癮的現像在逐漸減少，「電競勸退」的市場變得愈來愈小，「雖然每周仍能看到一些家長咨詢，但我已經做好了改行的准備。」



侯旭。（紫牛新聞）

侯旭表示，最早的確是想要開辦一間電競培訓中心，夢想是成為一名電競培訓師，「剛開始我想培訓成年人，教他們怎麼玩，從而讓他們走上職業電競之路。」然而現實是，侯旭的電競培訓中心開業以來非常冷清，而且三年多以報名的青少年比較多，「他們不僅希望自己玩得比較厲害，而且希望能走上職業賽場當名人，賺大錢。」

在侯旭看來，普通人能走上電競職業舞台的概率幾乎為零，但很多青少年非常固執，家長沒有辦法下，就把孩子們送過來一試。至此，侯旭認為「電競勸退」是有前景，「2021年1月開始，我們就培訓和勸退兩手抓，遇到有天賦的學員就爭取讓他打職業，遇到沒天賦的學員就讓他學會知難而退。」

侯旭又稱，有的孩子知道當不了職業電競選手後，又萌生出當電競主播的想法，於是侯旭延伸出「主播勸退」業務，讓這些學員回去好好上學，「對於絕大部分孩子來說，好好學習，將來考個好大學，找個好工作是最好的選擇。」

但「好景不常」，政府近年來大力整遊戲沉迷，2021年8月30日，國家新聞出版署下發通知，要求所有網絡游戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日中的晚上8時至9時向未成年人提供網絡游戲服務，其餘時間則全面禁止。侯旭稱，新規正在慢慢顯現作用，已經做好了改行的准備，今年准備和一些高校合作，開設一些電競課，培訓電競從業人員，但不會再培訓專業選手。