生源流失教師被挖走　解決縣級中學衰落要靠官方出手？

生源流失、教師被挖走、基礎條件薄弱，成為縣級中學的普遍窘境。雖然官方先後提出將縣中辦學水平提升，加強縣域普通高中建設，但「縣中塌陷」問題依然存在。

近日，《中國青年報》剖析了箇中原因；有專家提出，解決「縣中塌陷」問題，關鍵在於要嚴格依法治教。



報道指，導致「縣中塌陷」的外部原因，包括出生率降低，導致學生人數減少；城鎮化發展令農村人口向城鎮遷移。

不過，部分縣中仍然保持一貫的質量。以甘肅為例，該省推出的卓越高中建設方案，共有17所高中被納入方案，包括兩所縣級中學，其中甘肅省會寧縣第一中學的教育質量一直在省內名列前茅。

會寧縣第一中學的教育質量一直在甘肅省內名列前茅。（微信公眾號＠會寧縣永靖照相館）

為遏制高分生源外流，有縣級中學曾舉行一場「生源保衛戰」。2021年，河北衡水臨近縣的蠡縣，有400名初中生在當年4月被提前上高中。雖然做法遭到家長反對，但校長直言若不採取「保衛生源」的方式，好生源就會被衡水中學「搶走」。

早在2017年，河北省教育廳曾發布通知，要求各市嚴格規範民辦高中跨市招生；石家莊、承德、廊坊、邯鄲、邢台等多地教育部門都曾出台措施，限制衡水民辦高中在當地招生。然而，上述規定並沒有真正落實，導致不少縣級中學發生「生源保衛戰」。

事實上，教育教學質量持續優質，是縣級中學屹立不倒的重要原因，能夠持續吸引優質生源，也為教師帶來職業上的榮譽感。

教育部教育發展研究中心首席專家王烽認為外因更重要，「個別公辦名校辦了民辦學校，當地又給了特殊政策，可以跨區域招生，把縣中的優質生源掐走了，就會慢慢形成一個惡性循環」。他認為，解決「縣中塌陷」的問題，首先要從招生方面控制，是最直接有效的辦法。

江蘇省如東縣教育局原局長唐國均表示，南通市是採用統一的招生平台，少有學校會到外縣市區「挖」學生，認為應該規範招生，讓區域裏沒有超級中學，各縣中均衡發展。

2021年，河北蠡縣有400名初中生被「強制」入讀蠡縣中學和蠡縣第二中學。（搜狐）

去年12月，教育部等9部門印發《「十四五」縣域普通高中發展提升行動計劃》（下稱《縣中提升計劃》）提出，到2025年縣中整體辦學水平顯着提升，市域內縣中和城區普通高中協調發展機制基本健全。

《縣中提升計劃》明確提出，嚴禁發達地區、城區學校到薄弱地區、縣中搶挖優秀校長和教師，對未經組織人事部門和教育行政部門同意，惡意從縣中學校搶挖人才的，停止學校各類評優評先資格。

21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，解決「縣中塌陷」問題，關鍵在於要嚴格依法治教，單靠縣級中學自身的力量是不可能，必須要有更好的外部環境。

他指出，首先一定要禁止超級中學跨地區違規搶生源，若超級中學可以跨地區違規搶生源，縣級中學難以生存；其次，要解決縣中教師的待遇問題，包括由省級財政統籌，加大對縣級教育財政的轉移支付，單純靠縣級政府的實力是難以解決。