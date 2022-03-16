火腿腸變質？記者臥底揭食品公司「豬排落地仍裝袋、工作服發黃」

日前，江西民眾向媒體爆料在超市購買的南昌雙匯火腿腸變質，對此，內媒臥底南昌雙匯工廠發現發現，衛生環境也十分糟糕，員工將掉落地上的豬排撿起後直接裝袋送出，此外，員工工作嚴重超時，一天工作10小時，工作服穿到發黃發臭無法更換。



3月15日，全球消費者權益日當天，雙匯生產間亂象登上微博熱搜，閱讀量達2.6億，據《中國證券報》報道，15日收盤雙匯發展股票跌停，母公司港股萬洲國際跌幅達10.7%，一天之內，兩家公司市值合計蒸發超150億元（人民幣，下同）。雙匯集團已就食品安全問題致歉。



此前有內地民眾爆料指豬肉食品企業雙匯出產的火腿腸變質，內部員工也反應勞工環境差和薪資問題。內媒《都市快報》派出一名記者臥底南昌雙匯工廠，該名記者應聘鐘點工，他提到，自己由一位職業中介介紹給南昌雙匯食品公司負責招聘新人的羅經理。

記者透露，他被告知上班時間早上8時到晚上8時，工時長達12小時，中午僅有半小時的午餐時間。該名記者向羅經理詢問工時過長，是否有違法《勞動法》嫌疑時，羅經理僅表示，用外包公司就是為了逃避《勞動法》，「只要出了問題，你只能去找外包公司，不是跟我們（雙匯）簽的合同。」

記者在廠房工作時，看到豬肉排因員工失誤不慎掉落地面，但該員工並沒有立即清洗，而是直接撿起來裝入袋中。該記者向工作班班長反映，班長竟回應他「只要別讓我看見就行。」此外，該名記者還發現有員工用渾水洗毛巾擦豬肉，員工清潔消毒不完全等問題。

3月15日事件被報道後，雙匯集團就食品安全問題致歉，並稱南昌雙匯責任人已停職，公司已對影片中掉落的豬肉排310kg全數進行產品溯源並封存管控。雙匯集團稱，對該事件自查自糾，已深刻反省，後續將推進整改。

內地天眼查App顯示，南昌雙匯食品有限公司是雙匯發展的全資孫公司，主要從事高、低溫火腿腸等肉類食品加工。2019年5月，南昌雙匯就曾因裡脊肉產品被檢出氧氟沙星等問題而抽檢不合格。

2011年3月15日消費者權益日，央視也曾曝光雙匯「瘦肉精」養豬一事。事件引起強烈反響，公司停牌一個多月，幾百億市值蒸發。當時，雙匯董事長萬隆躬身道歉，也做出每年花費超2億元進行一系列提高食品安全水平改革的決定，包括對進入雙匯的每頭進行嚴苛的檢測、向外界開放生產線參觀等。

時隔11年，雙匯再次爆發食品衛生安全問題，引發批評也對商譽造成重大影響。《中國證券報》指出，3月15日，雙匯發展開盤大跌超8%，母公司港股萬洲國際收盤下跌10.7%。一天之內，兩家公司市值累計蒸發超150億元。