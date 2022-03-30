寧波警員勸架聾啞情侶　4小時寫了40張A4紙　警員：還好我語文好

近日，33歲的寧波慈溪民警張立展調解了一場糾紛，這場糾紛從早上9時進行到下午1半，但過程張立展沒有口沫橫飛，反倒是奮筆疾書──因為兩位當事人是聾啞人。調解結束後，三人共用掉了40張A4紙，張立展透露結束後，自己的手都有點發酸發脹，但也希望調解能有好結果。



張立展透露，3月19日一大早慈溪市周巷中心派出所接到群眾報警，一對聾啞情侶發生爭吵，雙方情緒激動，伴有一些激烈的肢體動作，女方要求路人報警求助。



張立展回憶，他們到現場時，當事人正在用手語吵架，「吵得挺凶，當時怕矛盾升級引發嚴重後果，就把這對小情侶帶回派出所瞭解情況，並進行調解。」，但到了派出所調解後，張立展就發現自己因為不會手語，無法和這對情侶溝通，「幸好他們能書寫，於是就用文字溝通。」

張立展3月19日調解情侶花了4小時寫了40張A4紙。（錢江晚報）

張立展按照一般調解流程，先把男方叫進來進行溝通、瞭解情況，讓女方平靜一下心情，然後再和女方溝通，最後和雙方一起溝通。但沒想到這樣的紙筆交流一下子就進行了一個上午。從早上9時進行到下午1時半。

「一開始他們的情緒都不穩定，有時候我還在寫，他們已經在紙的另外一端寫他們的想法了。所以很多紙上，文字橫的有，竪的也有，斜著的也有，不是整整齊齊你寫一句，然後我跟上一句。」張立展說，後來大家情緒越來越平靜，文字也開始整齊起來。

張立展表示，自己做了10年民警，還是第一次遇到需要寫這麼多字的糾紛，雖然沒有遇到某個字想不起來怎麼寫的情況，但是一句話到底該怎麼表達，怎麼用詞看起來更能安撫當事人的情緒，還是讓他落筆的時候斟酌很久。

張立展說明，說出來的語言帶有音調，天然能表達人的情感，「但是這些話原樣落在紙上，有時候就顯得蒼白了，落筆前就要想想，有時候也會塗塗改改，想要表達得更準確。」張立展笑說，感謝自己語文學得還好，調解還算順利。該情侶在歷經4小時調解後，情緒也恢復平靜，答應會心平氣和地溝通。