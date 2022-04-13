文宣被指忽略女性　共青團批「極端女權成網絡毒瘤」引論戰

微博帳號「@共青團中央」昨晚（12日）發文批評「極端女權已成網絡毒瘤」，指女權主義「興風作浪」蒙蔽網民，言論讓不少網民關注。事源近期有網民批評，共青團的文章在記錄長征、抗美援朝、開鑿紅旗渠等歷史事件時，「故意忽視女性」，例如沒有把有女性的圖片放在文章裏。



共青團中央在發文中表示，近期一組以「每一代青年都無愧於時代」為題，反映長征、抗美援朝、開鑿紅旗渠等歷史事件的圖片，被大肆攻擊為「故意忽略女性」。

共青團中央批評，攻擊的人是有意忽視圖片中的女性，製造對立，並對新聞編輯人員實施「人肉搜索」，進行「網絡暴力」，並稱，「這些所作所為，已經完全突破底線，激起了公憤。」文章又指，「極端女權」興風作浪已經很久，每次「發作」都能蒙蔽不少網民。

共青團中央表示，凡事都能往「女權」上引的人，不是真心維護女性權益，而是製造「性別對立」吸引流量、藉機斂財，名利雙收。

共青團中央指，「極端」，不是維權之道，而是邪道。近期事件表明，「極端女權」已經越來越猖獗，毒性越來越劇烈，希望動員全網齊心切除「毒瘤」，「還網絡一份清朗，已經刻不容緩」。

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網民反應兩極 國安與女權成「國本之爭」？

支持方面：



有支持共青團中央言論的網民認為，女權不是女拳，批評有人以維護女權的名義挑動社會分裂，迫害異己，並呼籲警惕境外勢力利用女權煽動輿論。

經過認證的微博用戶李檬萌在微博發文表示，要警惕境外勢力放養的意見領袖利用性別煽動輿論。

在文中，她表示，女權不是女拳，女拳挑動社會分裂是，並要警惕境外勢力放養的意見領袖利用性別煽動輿論。她舉例，內地女權主義活動者弦子周曉璇和韋婷婷被家暴；肖美麗火鍋店被潑液體都發生在成都，都與女權相關，矛頭都指向警方，她相信有人「接受過境外組織培訓過的」，並在網上煽動輿論。

微博大V批評有些內地女權分子是境外勢力「放養」的意見領袖，引導網民敵視和反對國家，衝擊國家安全。（微博@李檬萌）

當中，李檬萌認為，內地女權分子肖美麗是境外勢力「放養」的意見領袖。肖美麗曾遭部分愛國網民起底，並被斥其勾結外國勢力撐港獨。

她認為，有些境外勢力「放養」的意見領袖，以動保、女權、環保、人權、法援等理由介入，表面伸張正義，實際挑動社會分裂，煽動網民對立，擾亂輿論，最終將矛頭指向內地社會主義制度，引導網民敵視和反對國家，並在網絡和現實中連鎖互動，進行串聯，網上網下衝擊國家安全。

她稱，甚至有部分女拳借助惡俗手法迫害異己，針對愛國網民中較活躍較有影響力的成員，反復進行打壓和威脅、迫害，並指迫害行為已經定性為顏色革命的先兆。

另外，經過認證的微博軍事博主御史在野表示，對官方來說，極端女拳是絕對要打擊的，但要和普通女權區分開來。他認為，發聲是好事，但更要要做好引導工作，不然對立起來，只會讓更多普通女性發聲之後在互聯網上挨揍。

他在文中表示，希望網民要牢記「只有共產主義才能救女性，只有社會主義才有真正的女權」這句話。

微博大V希望網民要牢記「只有共產主義才能救女性，只有社會主義才有真正的女權」。（御史在野）

不支持方面：



在「@共青團中央」的「極端女權成網絡毒瘤」發文下，亦有不少批評的聲音。有網民認為，共青團中央在微博上挑了只有3個讚好的留言來批判，是「無風起浪」，認為共青團「以這個理由打擊女權運動在中國的發展」。

也有網民批評，共青團中央沒有很好地回應網民對疫情的不滿，也沒有對徐州八孩母親事件等女性受到打壓、威脅和迫害的事情發聲，反而積極回應只有3個讚好的留言，而當一些反女權人士批評女性時，共青團中央也沒有這麼積極回應。

有網民稱，如果極端女權成為網絡毒瘤，極端「愛國」也是網絡毒瘤，因為都有在挑動社會分裂、煽動網民對立，擾亂輿論。有網民表示，微博認證用戶「@上帝之鷹」時常發布極端愛國主義的言論，共青團也應該一視同仁，公開批評。

持反對意見的網民表示：

「你挑些特別過分的也就算了，你選出來的這些跟極端有什麼關係啊 人正常問句也沒有罵你就說人極端了，好小心眼哦」



「不對吧…不能扭曲提出來的問題吧…也不能只去看極個別的情況啊，女性做出的貢獻確實是不容忽視的，真正挑起對立的不正是忽視打壓女性的做法嗎？」



「關注你的有男有女，女的提一句，就算她是極端女權，也值得你一個官媒把她們放上來讓人批鬥嗎？真是讓人迷惑，勸你們好好運營，別丟了公信力。」



「做個假設，如果那個國籍媒體在宣傳反法西斯戰爭的時候不放中國的照片，絕口不提中國在反法西斯戰爭中的貢獻，中國人會不會覺得自己被冒犯了？被輕視了，會不會指出來？那同理，為什麼中國女性這樣做就是極端女權了？」

