港識深事｜「小豆丁」早產出生僅570克　歷經百天治療終出院回家

今年1月1日，一名懷孕24週的產婦因為複發性流產，不得不提前分娩。在深圳市寶安區婦幼保健院的醫護人員協作下，僅重約570克的女嬰「小豆丁」出生。

然而，屬於超早產兒的小豆丁因為肺功能發育不成熟，出生後需要用呼吸機輔助通氣。經歷了103天的治療，小豆丁體重已達2.4公斤，本月中終於出院回家。



《南方都市報》報道，1月1日，僅重約570克的女嬰出生。由於她身體只有成人手掌大小，全身皮膚透明、菲薄，大腿如成人的小手指般粗細，新生兒科醫護人員為她取名為「小豆丁」。小豆丁出生後，很快就出現呼吸困難、呻吟、發紺等危急情況，醫護人員要立即為她保暖、氣管插管、呼吸機通氣，隨後轉入NICU（新生兒科重症監護室）。

在臨床上，胎齡不足28週的嬰兒會視為超早產兒，出生體重低於1000克的嬰兒為超低出生體重兒。由於胎齡小、發育不成熟，出生後會面臨呼吸、循環、感染、餵養等重重難關。

醫生介紹，由於肺功能發育不成熟，小豆丁出生後就需要用呼吸機輔助通氣。醫護人員通過保護性通氣策略應用，盡力減少對她造成肺損傷。在出生後29天，小豆丁暫停呼吸機輔助通氣，調整為無創呼吸機通氣；直到出生後66天，她才正式停用一切呼吸輔助治療。

此外，作為超低出生體重兒，小豆丁還極易發生顱內出血的情況，加之早期有肺透明膜病III期、感染性休克、凝血功能異常的情況，也進一步增加風險。幸在新生兒科醫護人員的悉心照護下，小豆丁並未發生顱內出血。

出生後第4天，醫護人員開始為小豆丁鼻飼母乳，並逐步增加奶量；在出生後31天，順利達到全腸道餵養。由於胎齡小，小豆丁的吸吮能力欠佳，兒童保健科醫生為她進行多次吞嚥功能障礙訓練。不久後，小豆丁經口自己吃奶量逐漸增加，最終拔除鼻飼胃管，全部經口餵養。

經歷了103天的治療後，出生僅570克的小豆丁已增重至2.4公斤。目前，已經出院的小豆丁已轉介至早產兒隨訪門診進行後期的隨訪追蹤。