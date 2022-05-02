有片｜湖南男子在湘江釣獲31.5公斤大鱤魚　扛回家中小孩大聲驚呼

昨日（1日），湖南株洲一男子在湘江釣獲一條31.5公斤大鱤魚，男子扛回家中，家人笑得合不攏嘴。



據《沸點視頻》報道，這條魚只有成年男性才能扛得動，該市民拉了1個小時才將其弄上岸，並艱難地將其扛回了家。家中小孩大聲驚呼，家人笑得合不攏嘴。

資料顯示，鱤魚俗稱黃鑽、竿魚、水老虎，生活在江河、湖泊的中上層。其游泳力極強，性凶猛，行動敏捷，常襲擊和追捕其它魚類，一旦受其追擊就難有逃脫者，屬典型的掠食性魚類。

鱤魚分佈甚廣，內地自北至南的平原地區各水系皆產此魚。其天然產量高，為江河、湖泊中的大型經濟魚類。但因大量吞食其它經濟魚類，又被視為養殖業中的「害魚」之首。

鱤魚是典型的掠食性魚種，釣鱤魚要使用中上層的路亞假餌，或者手竿掛河蝦、泥鰍等都有機會釣獲。鱤魚力大凶猛，釣鱤魚要注意使用大號線組和導線。

網民紛紛表示：

「這是把老祖宗給釣出來了。」

「第一次見這麼大的魚！這真是江裏釣上來的？用的什麼魚餌啊？」

「釣魚佬的口水都流下來了。」

「你是把賴皮蛇的手下釣出來了吧。」

「年年有餘。」

「能吃一個月吧？哈哈！」

「百度了一下。上等食用魚類，有藥用價值。」

「怎麼不放生」？釣到這麼大的魚的話最好放生，有靈性了。」

