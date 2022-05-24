上海靜態管理｜可口可樂進口原漿被查驗　經理發愁　海關加急放行

上海疫情下不少貨物進出口和運輸經過層層把關，但食品生產企業的原料供應也受到影響，而一些保存期限較短或市場需求旺盛的食品成品的進出口流通也格外受到關注。

據澎湃新聞報道，上海口岸日前制定方案加速放行了一批鮮乳、嬰幼兒奶粉等。另外，針對可口可樂公司進口的可樂濃縮原漿被目的地查驗，該公司負責人一度「有點發愁」，最終當局開設加急「綠色通道」，檢驗後放行。



根據報道，近日，可口可樂飲料（上海）有限公司的計劃物流經理袁璟在系統中查詢到，有一批進口濃縮原漿被目的地查檢。以往的流程是，進口原料在口岸海關完成提離後，屬地海關派員至企業開展上門查檢，根據指令開展核對食品進口資料、檢測違禁添加、檢疫進境木質包裝等檢驗檢疫工作，確認無異常後貨物才能使用。

但目前上海部分區域仍處於靜態管理，企業也在閉環生產，如何實施屬地查檢，讓進口原料實現盡快投產，令他有點發愁。在了解到企業困難後，屬地海關莘莊海關即開辟重點物資屬地查檢「綠色通道」，加急完成這批進口原漿查檢，為生產線原料供應搶佔時間。

可口可樂飲料（上海）有限公司閉環生產，正推進復工復產。（澎湃新聞）

袁璟表示，隨著復工復產推進，在莘莊海關保障下，該公司已累計進口約4000噸原料，近期產能持續恢復中，已實現平時60%產量，能逐步緩解飲料銷售旺季的供應問題。

報道又提及，5月22日上午，唯沬（上海）食品有限公司進口的25噸巴士德殺菌乳，隨航班運抵浦東機場。在航班落地前，進口商已完成向機場海關提前申報，海關綜合業務處值守關員即審核報關單、境外生產企業注冊情況、乳製品官方檢疫證書及鮮乳檢疫審批單。貨物運抵機場，經值守關員檢驗檢疫確認無異常後，簽發檢驗檢疫證明即放行。

5月22日，浦東機場海關對進口巴氏殺菌乳實行快速通關。（澎湃新聞）

該公司總經理戴葉軍表示，按計劃公司近期每週約20至30噸巴士德殺菌乳經浦東機場空運入境。這些進口巴士德殺菌乳除滿足該市需求，還將分運至北京、杭州、廣州、深圳、武漢等城市的大型商店、超市及經銷商。

巴士德殺菌乳採用巴士德消毒法低溫殺菌，既能達到安全飲用標準，又能最大程度地保留鮮奶的營養和風味，但保存期只有7至15日，對通關時效要求較高。浦東機場海關綜合業務處綜合業務一科科長趙欣說，該海關為保障巴氏殺菌乳、嬰幼兒配方乳粉等農食產品有效供給，制定通關保障預案，提升貨物報關和提離速度。