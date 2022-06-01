內地肯德基（KFC）近期推出的兒童節套餐搭配玩具「可達鴨」（香港稱「傻鴨」）爆紅，除了多家門店缺貨，「一鴨難求」外，市場還出現「代吃」和炒作價格的現象，最高炒至500元（人民幣．下同），為套餐本身價格的8倍多。

據《新京報》報道，不少年輕人從中找到了屬於自己的藍海，開始用其賺錢，例如有人透過在網上出租可達鴨，代人拍影片而賺了一筆小錢，也有人給鴨子手工做衣服和飾品，結果訂單排到了10天後。



95後的巨巨是其中一名嗅到商機的年輕人，作為打工仔的她本月21日下午偶然地在微博看到肯德基推出可達鴨玩具，於是踩著拖鞋便下樓，打算碰碰運氣。在輾轉6家店後，總算找到一家上了鴨子，當時店員告知：「你很幸運，早來半小時，鴨子都沒到貨。」回到家後，巨巨收到表姐的信息，表示希望她能用可達鴨幫自己喜歡的偶像拍個應援影片，當晚又有同事私信她稱希望用可達鴨幫忙拍一段生日祝福。愈來愈多求助出現後，巨巨遂有了在網上出租可達鴨，代人拍影片的念頭，最後付諸行動。

在服務頁面，巨巨寫明業務範圍，為幫人寫字、給鴨子打光、出片、附贈2張定妝照，客戶不滿意的話還接受重拍。果然，業務一出就客似雲來，巨巨一周能賺500元，還試過連續多天從中午忙到半夜，最後至少為近150位網友送上來自可達鴨的祝福。

90後、從事金融的大劉是其中一名買家，近期一直居家辦公的他已有好陣子沒跟客戶見面，眼見可達鴨十分可愛而自己又搶不到，遂請巨巨代拍，一共做了18條影片送給客戶，對方收到之後特別開心，還說做其客戶很幸福。大學小張則透過巨巨幫忙幫在異地讀書的女朋友拍可達鴨影片，並指用可達鴨手裡的紙片喊話，有種回到手機短信談戀愛年代的感覺，「字數的限制反而會讓人更珍惜，藉著蠢萌的可達鴨說出了很多平時不好開口的話」。

巨巨表示，並非每個城市都能買到可達鴨，她希望以此方式，讓大家都能感受到玩具帶來的快樂，幫他人完成心願。

比巨巨更年輕的00後手辦愛好者小虎是另一名找到藍海的年輕人，但區別是他並沒有買到可達鴨，而是借助自己工科出身又喜歡研究玩具的特點開展了生意。事緣上周，小虎的女朋友的可達鴨壞了，於是他幫忙修理，拆開一眼就看懂結構的他馬上發現玩具有個零件設計可能存在缺陷，導致鴨子不能擺手，於是自己找配件修好，並把維修過程整理成筆記發到網上。

由於許多人都有類似問題，小虎陸續收到很多私信詢問，於是他索性做起了專業維修可達鴨的工作。期間，許多人對玩具的電量續航不太滿意，有見及此，小虎將可達鴨的干電池結構改裝成了可以用手機線充電的版本，結果大受歡迎，「來找我修玩具的都是心底喜歡玩具的人，我覺得修玩具的人就像是玩具醫生，大家收到修好的玩具後反而會更愛惜」。

小火給可達鴨做配飾，生意火爆。（新京報）

而平時喜歡手工編織的95後女生小火，在可達鴨走紅後把自己手工製作的小帽子戴在可達鴨頭上，並發到朋友圈，結果一發不可收拾，許多人深感興趣。

如今，光是請小火給可達鴨做配飾的訂單，就已經排到10天後，只要有圖紙，不論帽子、頭套、聖誕服，小火都能做出來，比平時上班還累。對於可達鴨配飾市場的未來，她認為會成為一種愈發常見的現象，「每個人都希望自己的玩具和別人不一樣，也算是一種個性表達」。