LV涼鞋賣8千顧客穿3次就掉色　官媒批：穿奢侈品不是用來走路的？

4月，季女士在杭州萬象城LV專櫃買了一雙要價8,000多元人民幣的LV的平底涼鞋。沒想到該涼鞋穿了三次之後居然開始褪色，她批評連幾十塊的涼鞋還不如，LV卻回應該鞋子是正常磨損，不提供售後服務。



此前，Adidas和Gucci的聯名雨傘售價破萬卻無防水功能引發內地輿論關注。對此，央視網發布題為「8 千多 LV 拖鞋一週掉色，穿奢侈品不是用來走路的？」一文，批評如果奢侈品最終成了必須「腳不沾地」的擺設，想必消費者也終將「用腳投票」，不再為缺失了品質的品牌付出溢價。



該涼鞋在官網有販售要價港幣8850元。（截圖自LV官網）

綜合內媒報道，季女士在杭州萬象城 LV 專櫃買了這款要價，她在十天內僅穿了三四次出門，卻掉色了。記者看到鞋底接觸腳面的部分已經露出白色，連 LV 的 logo 也模糊了。

季女士將鞋拿去店面，LV卻回應她這是正常磨損，不會做售後服務。季女士批評「這奢侈品的質量，還不如幾十塊的拖鞋。」



央視網在微信公眾號發文指出，2019 年，據媒體報道，當時杭州的王先生先後購買了兩只 LV 手包，本以為花了大價錢能買個質量好的包，卻沒想到兩個萬元包均出現褪色、掉漆等問題，而到專賣店更換之後還會出現上述現象。

LV 上海總部給王先生的解釋讓他匪夷所思，對方希望王先生少穿白色襯衣，多穿黑衣服，就看不出掉色了。至於手柄掉漆是水土問題中國濕度太大，「LV 掉色因中國水土和空氣」一度引發熱議。

央視批評，「一分錢一分貨」，怎麼到了奢侈品這裡就成了「十分錢一分貨」？奢侈品牌真的就應該「不堪一用」？試想，如果1854年的 LV 如近日曝光的新聞那樣，動輒出現掉色等質量問題，這個初創品牌該如何在巴黎嶄露頭角？

央視指出，一雙八千多的拖鞋也是拖鞋，它應當具有鞋子最基本的使用功能，如果奢侈品最終成了必須「腳不沾地」的擺設，想必消費者也終將用腳投票，不再為缺失了品質的品牌付出溢價。奢侈品不是買回家瞻仰和供奉的，而是拿來享用的。

網民點睇：

這些所謂的奢侈品，又不是靠質量取勝，是依靠對消費者的智商碾壓。

我的拖鞋只要八塊錢還穿一年了都沒壞，做人真的不能攀比，不然真的太痛苦了。

奢侈品就該給有錢人享用，鞋子不拿來走的，衣服不拿來穿的。

買奢侈品不就為了那個LOGO嗎?怎麼可以掉色?

