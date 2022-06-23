港識深事｜大灣區首座大型綜合性自然博物館　於深圳展開樁基施工

作為深圳市重大項目及「新時代十大文化設施」之一，深圳自然博物館自今年3月開工以來進程順利，近日已展開樁基工程施工，並建成後將成為深圳乃至粵港澳大灣區第一座大型綜合性自然博物館。



深圳自然博物館匯聚多個特色自然生態要素。（南方+）

深圳自然博物館項目用地面積約4.2萬平方米，建築面積約10.5萬平方米，位於坪山燕子湖片區，沙新路以北，沙龍路以東，匯聚燕子嶺、坪山河及濕地、林田等特色自然生態要素。目前，其正在進行樁基工程施工，採用BIM技術建立樁基工程專項模型，進行工程樁持力層分析、可視化技術交底及施工進度模擬工作，使得施工過程的呈現更直觀。值得一提的是，項目採用保溫隔熱設計與窗牆比優化達到被動節能，以及選用高能效冷熱源設備及系統、冷熱輸配系統、照明燈具及控制系統，通過智慧建築能耗監控系統來實現主動節能。

項目包含1棟單體建築以及相應的「全域」，集收藏、展覽、研究和自然科普教育於一體，主要功能區包含陳列展覽區、公共服務區、科普教育區、藏品保管保護區、綜合業務與學術研究區等。秉持「地理空間上的深圳，全球視野中的生態」的核心理念，項目力圖成為一個有「科學傳播力」的自然博物館，料日後成為深圳公共文化、文明形象展示的重要窗口，並打造成世界一流的自然博物館。