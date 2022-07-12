「錯換人生28年」案二審宣判　事主養母等人上訴遭駁回

今年3月底，確診肝癌晚期、後發現「錯換人生28年」的江西九江男子姚策因救治無效逝世。周一（11日），姚策養母許敏等人起訴河南大學淮河醫院、杜新枝侵權責任案二審宣判，法院駁回許敏、姚師兵的上訴，維持一審原判。



河南省開封市中級人民法院出具判決書顯示，案件因淮河醫院管理混亂、診療行為不規範，結果造成兩個新生兒被「錯抱」，由此給許敏、姚師兵造成精神上的痛苦、物質上的損失，原審法院根據淮河醫院的過錯、損害後果及損失的相關證據判令其承擔相應的賠償責任。認定的精神損害賠償、姚策治療乙肝費用、營養費、誤工費、尋親差旅費、親子鑑定費等損失，已經充分考慮了許敏、姚師兵的訴求，符合法律規定，並無不當。許敏、姚師兵要求賠償其主張的其他損失證據不足，該院不予支持。最終，法院認定許敏、姚師兵的上訴請求不能成立，應予駁回；一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。

杜新枝表示，她周一下午5時半接到律師通知收到判決書後便趕往律所，當親眼見到維持原判的消息後，認為事件歷經兩年後劃上了句號，自己終於得以過回正常的生活，法律上給了她清白。

據開封市鼓樓區法院此前消息，許敏等訴河南大學淮河醫院侵權責任糾紛一案4月28日宣判，河南大學淮河醫院賠償許敏、姚師兵各項費用共計798361.1元（人民幣．下同）；賠償郭威精神損害賠償200000元。法院審理認為，杜新枝一方隱瞞乙肝病史的行為沒有依據，根據調查，本案證據證明不存在「偷換」行為。許敏夫婦不服判決，並提起上訴。

據早前報道，姚策2020年2月被查出患有肝癌後，許敏欲割肝救子，卻發現與對方並無血緣關係，之後更揭出1992年河南大學淮河醫院人員因工作失誤造成許敏和杜新枝抱錯了孩子。後來，雙方分別走上法律訴訟道路。