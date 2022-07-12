有片｜母女回家突被雨衣男暴力拖入屋　警方證前夫所為已依法刑拘

內地一段「母女回家被雨衣男拖入屋內」的影片周一（11日）深夜起在網上熱傳，引發全國網民關注，擔心事主遭遇不測。對於事發地，一開始網民稱是在廣東肇慶市廣寧縣，不過廣寧警方周二（12日）初步核實事發地並非當地。另一方面，影片中疑現山東濟寧市魚台縣屬地號碼。直到周二下午，山東煙台萊陽市公安局發出通報指，疑犯戰某某已被依法刑事拘留。



網傳閉路電視片段顯示，在一棟老舊居民樓內，一名女子與一名女童回家，女子幫女童背著書包，二人疑似一對母女。當女子打開門準備進屋時，突然有一名身穿紅色雨衣的男子從樓上飛身衝下並把女子拖拽進屋，女童嚇得當場大叫，想把門關上，可還沒反應過來就同被折返的男子強行拖拽進屋，過程不過短短幾秒鐘。

隨後，男子將大門重重關上，屋內傳出爭吵聲音以及孩子的哭聲。20分鐘後，一名赤裸上身、有紋身男子走出房門，疑似查看了門口電錶，之後走回屋內。

由於整個過程非常突然且十分粗暴，影片引起網民廣泛關注，擔心母女的安全。有網民稱，事發地為肇慶市廣寧縣。周一，廣寧縣警方表示，已接到大量的網友的反映，經肇慶市公安局指揮中心、網警通宵調查，核實事發地並非當地。

同時，男子在查看門口電錶時，電錶上有一個開鎖公司電話，疑似歸屬地為濟寧魚台縣。對此，濟寧警方回應稱，已接到大量報警，相關工作人員正在核查中，有結果會第一時間公佈。

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周二下午，萊陽市公安局就案件通報指，7月7日8時許，被害人姜某某報案稱，6日晚上6時許，其前夫戰某某趁其開門回家之際，強行闖入家中騷擾其生活。經查，疑犯戰某某與被害人姜某某原系夫妻關係，二人已於6月16日辦理離婚手續。

通報稱，接到報警後，公安局迅速組織力量偵辦。6日晚上6時許，戰某某潛入姜某某住處樓梯拐角躲藏，伺機強行將母女二人拽至室內，糾纏姜某某與其復婚。晚上10時許，待孩子熟睡後，戰某某強行與姜某某發生性關係，並於事發後潛逃。

通報提到，戰某某11日被抓獲歸案。戰某某目前已被依法刑事拘留，該案正在偵辦中。