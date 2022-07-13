江西公示妓女嫖客照引關注　金雞派出所：整治賣淫，已撤除

江西贛州南康區近日出「狠招」嚴厲打擊各類涉黃違法犯罪活動，金雞派出所在街道立告示牌分類曝光「失足婦女」「閒逛召妓人員」「違法房東」照片，引發關注。

南康區公安局已撤除告示牌。



内地媒體《封面新聞》報道，有內地網友11日反映，南康金雞派出所立了告示牌公示妓女嫖客照片，並稱：「此處失足婦女已被拘留！你已進入監控區域，請不必再來此閒逛、遊蕩，否則將拍照曝光！」 同時還留有舉報電話，引發關注。這些照片已被打碼處理

派出所工作人員稱，告示牌是近日立的，目的是整治賣淫嫖娼。

「南康公安」微信號消息，南康區公安局11日通報稱，金雞派出所近日在打擊整治涉黃違法犯罪工作中，工作方法簡單，通過豎告示牌警示震懾違法犯罪，引發社會關注。對此，公安局高度重視，已撤除告示牌

江西贛州南康區金雞派出所外，告示牌稱：「此處失足婦女已被拘留！你已進入監控區域，請不必再來此閒逛、遊蕩，否則將拍照曝光！」。（鳳凰周刊）

有內地律師表示，該告示對賣淫嫖娼者或潛在的賣淫嫖娼者都是一個警示和警告，避免再次發生賣淫嫖娼行為。這種公示行為在法律的許可之內，但條件是公眾無法通過這些公開的信息鎖定特定的某些人。

內地時評人石述思批評說：「江西一地豎牌曝光失足婦女和違法房東， 警方稱是「為打擊賣淫嫖娼行為」。有律師說合法，那出了小偷是不是也要公示？貪官污吏呢？」

有網民支持說：

「嫖客也應該被曝光，跳腳的男人好像更多」

「挺好的，嫖客，失足女，房東都曝光了。」

「對性別敏感的人只看到公布了女性，可能忽略了男房東也被公布了。」

「挺好的啊，嫖和娼都應該曝光，闖紅燈的都上大屏幕了，嫖娼為啥不能曝光。」

「這種警示有作用，從人性出發很多人是難以控制慾望，也要從教育出發。」



有網民反對說

「侵犯個人隱私。以損害別人的利益為前提，不可理喻。」

「就會欺負底層，敢曝光貪官和奸商嗎？」

「對這些好拿捏的管理對象，還不是手拿把轉的。」

「每個衙門門口得放塊碑，但凡出過貪官，就把個人信息刻上去，家裏老婆孩子一起刻上去。一貪毀三代，看看誰敢貪。」

「類似古代的遊街示眾，所以有圍觀的傳統。這是人權的問題，應該去深思出現這種問題的原因在哪裡吧？這樣做是不是治標不治本。」

