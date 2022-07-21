水塔下房屋窘迫無廁所廚房　居民終迎舊改告別40多年「蝸居」生活

上海是長三角城市群中，發展最為成熟的區域之一，更是國內外人士眼中的大城市，但在高樓林立之下，仍然藏着不少老舊建築。

在上世紀，上海為解決供水問題建造了大型水塔，為了物盡其用，水塔下建了一幢樓高3層的矮樓。惟隨着城市發展，舊建築逐漸被淘汰，水塔下的居民也將告別蝸居生活。



《上觀新聞》報道，上海的地勢西高東低，而當年最大的水廠——楊樹浦水廠位於上海東區，地勢較低。若要實現往西邊供水，水就要從低處流向高處，因此建造者就在沿線建造水塔來平衡水壓。

在上海黃浦區建國東路143弄小區，一片老舊低矮的二級以下里弄房屋中，高聳着一座廢棄的大型水塔。雖然未知這座水塔具體建成之日，但居住於附近的老居民稱，在里弄建造之初，建設者就將水塔考慮在內。

這座水塔體量較大，外牆滿是斑駁，但仍能看出水塔牆面當年是淡黃色。由於此水塔保存相對完好，有網民甚至認為「看著挺有歷史感與美感」。然而，真正走入水塔之下的房屋，會發現他們的生活是另一番景象。

建國東路143弄小區是建造於8、90年前的二級以下里弄，環境破敗、髒亂，而在水塔之下的三戶人家生活更是窘迫。

水塔下的二樓，是馬阿姨一家三口的家。她每日都要從水塔背後的一個小門進去，爬上一段傾斜狹窄的樓梯才能回家。馬阿姨的居住空間僅約10平方米，高1.8米，卻擺放了一張雙人床、一個小櫃、一張電腦桌、一張小餐桌，還有其他生活用品，只要多一人在家，就難以在屋內轉身，而其人高馬大的兒子，站在房間內要一直低頭。

馬阿姨憶述，40多年前，工作單位將她分配到此處居住，她與丈夫看到時亦嚇了一跳，「這是什麼房子啊，頭頂上是水塔，有個比三層樓還高的巨大容器，不會掉下來吧！」。雖然水塔下的房屋「奇葩」，但80年代能在上海擁有一套單位分房實屬難得，且當時也沒有其他選擇，馬阿姨與丈夫只能「就範」。

最初，馬阿姨只有二樓的一間房間，由於家中地方淺窄，不能放下更大的床鋪，最擠迫時她需要與兒子在床上睡覺，丈夫則在屋內打地舖。前些年政府尚未改造時，她們如廁時都要拎馬桶，拎了30多年；樓內也沒有廚房可用，只能在樓外門口自己搭灶台煮飯。

水塔之下的房屋歷經幾十年，早已破敗不堪，踩上木樓梯時嘎嘎直響，木窗戶搖搖欲墜，門檻鬆動。不過，馬阿姨最擔心的是頭頂上的水塔。前幾年，老化的水塔外牆嚴重起皮，眼看快要脫落，「從十幾米高的地方掉下來，可不得了。剛好會掉到我們的屋頂」。最後，街道居委聯繫施工隊維修水塔，鏟掉外皮，其他地方則用圍網圍起。

老居民表示，最初水塔下沒有建造房屋，但上世紀早些時候，上海住房供應緊張，只要小區內有位置就會建造房屋，不知是誰要將水塔下的空間也加以利用，才會建成了這座「奇葩」建築。值得一提的是，水塔的幾根立柱完全被嵌在樓內，但也造成房間的不規整，立柱會莫名其妙在屋內出現。

今年7月底，黃浦區將完成成片二級以下舊里改造。建國東路143弄小區所在的建國東路68、67街坊，將於本周末迎來舊改二輪簽約，告別水塔下的蝸居生活。