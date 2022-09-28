湖南女常年外地工作　回家驚見3年沒住的新房竟被2陌生男入住糟蹋

湖南長沙一名曹姓女子常年在外地工作，日前，當她回到長沙並準備位於新城和樾的新房休息時，發現自家房子內竟然出現2個陌生男人，且對方聲稱自己是租住的，簽了約。經細究，原來，這一切是「熱心鄰居」搞的鬼。



事發於本月18日，當時曹女回到該3年沒住的新房準備休息，卻發現密碼鎖怎也打不開，且家門口擺放了一袋生活垃圾，令她察覺有異。隨後她一敲門，開門的竟是兩名陌生男子。她隨即質問對方何以住了她的家，卻獲告知是一個叫楊昆的人租給他們的。

這時，曹女回憶起今年5月時，楊昆曾通過業主群加了她的微信，並向她打聽房子是否有出租的意向。由於對方也是業主，曹女遂沒有多想，放心將自己房門的密碼告知對方讓他帶人看房，隨後便沒有下文。詎料過了幾個月，她才發現對方竟在她不知情的情況下就將房子出租，租期為半年，每月1500元人民幣，租金也被其據為己有。

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曹女試著聯繫楊昆，後者一度不接她的電話，之後改由租客聯繫才接。在電話中，他還告訴租客「沒事，你們就在那裡住，我自己來處理」，態度特別囂張。而這幾天曹女卻有家歸不得，只能自己住酒店，還心痛地看著自己裝修完還沒有住過的房子被陌生男人糟蹋得一塌糊塗，變成滿地煙頭，櫃子全是油。更甚的是，楊昆稱將他收到的一個月的租金轉給曹女，以此作為解決方案，被氣憤的曹女一口拒絕。

周日（25日），楊昆回應表示，自己正在向別人追討欠賬，因此還沒有給曹女進行賠償，又解釋自己就算接聽對方電話也沒用，因為給不了她的錢。他承諾最遲會在周二（27日）將所有費用支付給曹女，惟拒絕就他私自將曹女房子出租的行為回應。

對此，律師表示，楊的行為已經涉嫌侵害他人的財產權；曹女則表示，如楊沒有如期兌現付款承諾，將通過司法途徑維權。