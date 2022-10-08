內地國慶檔影片數量和體量少　票房不足15億創2014年以來最差成績

據財聯社報道，今年內地國慶檔票房交出了2014年以來最差的成績。有業內人士表示，影片數量和體量不足成為影響今年國慶檔整體票房表現的因素之一。



據貓眼專業版，今年10月1日至7日的國慶檔總票房為14.96億元（人民幣．下同），創8年來新低。當中華策影視主控出品的撤僑題材影片《萬里歸途》貢獻了七成票房，獲得10.86億元，表現獨領風騷；博納影業出品的《平凡英雄》收穫1.33億元票房，排票房榜第二位，另一部《鋼鐵意志》則僅得6182萬元票房，「補位」定檔的《搜救》更是只得1500萬元票房。

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場次和觀影人次方面，今年國慶檔總場次為270.5萬場，較去年國慶檔的245萬場增長10%，惟觀影人次為3608萬，僅為去年的三分之一，去年同期的數字是9600萬。故此，不論票房還是觀影人次，今年國慶檔的成績均大幅下滑，令影院營運受壓。

對此，有業內人士表示，今年國慶檔只有七部影片上映，「頭部」影片僅有《萬里歸途》，而在往年均有兩至三部頭部影片同時上映，如2019年的《我和我的祖國》、《中國機長》、《攀登者》，2020 年的《我和我的家鄉》、《姜子牙》及2021年的《長津湖》、《我和我的父輩》，影片數量和體量差距很大，「投資4億元的《萬里歸途》在國慶檔單打獨鬥，很難撐起國慶檔40億體量的大盤」。