曾演14億票房電影　內地金牌綠葉零片約靠賣茶葉蛋和回收物品維生

內地演員劉金曾參演創下14億人民幣票房電影《夏洛特煩惱》，後續在戲劇與電影也有亮眼表現，不過近來演藝事業驟減，他被發現在街市賣茶葉蛋維生，結果被無禮網友說「為何混得這麼慘」，對此他不但沒有生氣，反而以高EQ態度應對：「勞動很光榮，靠自己的雙手。」



劉金近來被發現在街市賣茶葉蛋，偶爾會撿回收物品維生，即使沒戴口罩也沒人認出，消息曝光後引起網友熱議，還被說「為何混得這麼慘」。對此，他特別拍影片作出回應，坦承長時間都沒有接到戲約，不可能就這樣不賺錢而硬撐，便決定賣茶葉蛋：「我不但不覺得丟人，而且我覺得我很光榮，勞動很光榮，靠自己的雙手！」（點圖放大看更多劉金照片👇👇👇）

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一天即使只能賺到50元人民幣，但劉金認為至少就有錢可以花在吃喝和生活上，透過勞動創造平凡美好的生活一點也不丟臉：「我混得一點也不慘，我是人生贏家，放下面子，能屈能伸。」這段高EQ對應廣獲網友支持，「努力辛苦賺錢有什麼問題嗎」、「憑自己本事賺錢本來就不丟臉」、「靠勞動賺錢就是光榮的」。

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