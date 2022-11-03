「路曼曼」還是「路漫漫」其修遠兮？語文老師再掀記憶錯亂疑雲

日前，內地網民就到底是「故天將降大任於『斯』人也」還是「故天將降大任於『是』人也」鬧得不可開交，許多人都堅稱自己學的是「斯人」而非人民教育出版社一直以來採用的「是人」，猶如出現集體記憶錯亂的「曼德拉效應」。經內媒多方調查後，事件真相大白，可是，才不到一周後，同類事件近日又出現。

事緣內地一名老師在備課時，對課本中的「路曼曼其修遠兮」感到訝異，因在她記憶中，自己學的是「路漫漫其修遠兮」。到底是「路漫漫」還是「路曼曼」？難道又記錯了？對此，有學者為公眾釋疑。



近日，該名任教初三語文科的老師在備課期間，見到課本中的「路曼曼其修遠兮，吾將上下而求索」，讓她內心「咯噔」了一下，因她記得自己讀中學時，書中用的是「路『漫漫』其修遠兮」，且平時寫文章，用的也是「漫」字。之後，她找來上一版本的語文書，發現用的是「曼」。

有見及此，她還專門去翻查舊期刊、雜誌等，發現原來對「曼曼」還是「漫漫」的討論一直都有，部分認為「曼曼」是錯別字，部分則認為「漫漫」才是誤用。

結果，一查之下，該名老師更加迷茫，並表示由於這句話在寫勵志主題的文章時經常會被用到，故學生們對於哪個才是對的也感到非常困惑。

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據了解，「路曼曼其修遠兮」這句詩，出現在人教版語文教科書九年級上冊的綜合性學習內容中，而若翻查書店的《楚辭》，會發現「曼」和「漫」皆有，至於在近年的報刊則是「漫」字更常用。

對此，楚辭學研究專家、浙江大學文學院教授、博士生導師林家驪為公眾釋疑。據其介紹，事實上，不管是「曼」或「漫」，都是可以使用的，在古漢語中，普遍存在字通用的現像，因此不需要糾結。

若細究，其實最早的《楚辭》抄本是作「曼」，但《文選》陳八郎本、《文選》六臣注作「漫」，宋洪興祖《楚辭補注》、朱熹《楚辭集注》均注「曼，一作漫」。

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早前，內地亦曾出現一場「是／斯人也」大辯論，源自一名網民稱，自己非常清楚記得《生於憂患，死於安樂》當中一句是「故天將降大任於斯人也」，「因為當時課上還聯想到『李斯』是不是就是這個『斯人』」，詎料有一天，他看到有人說課本上，甚至古文中，都從來沒出現過「於斯人也」這幾個字，讓他有點蒙了，懷疑自己記錯。

帖文一出隨即「炸開了鍋」，引起熱烈討論。人教社中學語文編輯部則表示，該出版社從1961年收錄該課文以來，歷套教材文章一直是「故天將降大任於是人也」，且經查閱，眾多古籍顯示的也是「是人」。

對此，內媒作出多方調查，認為「斯人」版本之所以流行，或有著語義學、傳播學、心理學多方面原因。

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