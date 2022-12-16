齋錫錫唔拍拖　內地年輕人興起交「嘴友」　學者分析與三原因有關

坊間向來有「炮友」的說法，用來形容無戀愛關係的性伴侶。而在近期，「嘴友」一詞亦在內地網絡走紅，在網上，甚至高校的校園牆，也不時出現招嘴友的信息，引起爭議。據了解，所謂嘴友即是指雙方約定僅接吻但不建立戀愛關係，除了接吻，雙方不得互相干涉、介入彼此生活，且這種關係可被任何一方隨時中止。



內媒《澎湃新聞》近日採訪了多位有過嘴友關係的年輕人，據報道，這些年輕人並非不嚮往一段真正的戀情，只是礙於多種因素而暫時沒法進入戀愛關係，僅接吻不戀愛的嘴友頓時成為了一種替代選擇，且嘴友與戀人關係的界線會非常清晰。關麗便是其中一員，就讀於知名傳媒類高校的她此前就因在校園牆發布招嘴友的信息而引起關注，而究其原因，竟和她一次「吻而不得」的經歷有關。

據介紹，以往關麗曾和心儀的對象接吻，可是，正當她以為這是一段關係的開始時，對方卻斬釘截鐵地稱不會和她談戀愛，這段關係隨即宣告結束。而成長過程中，她進一步有類似經歷的人不在少數，漸漸就覺得這樣的事情其實很平常，也沒什麼大不了，於是想有「當下有親吻喜歡的人的快樂」。

關麗因在校園牆發布招嘴友的信息而引起關注。（澎湃新聞）

某985高校畢業的陳鵬則認為自己是被動成為嘴友，這緣於大學時期，他與心儀的女同學相識已久，不但有拉手、擁抱等身體上的接觸，更會親吻。可是即使這樣，二人大部分時間都不是男女朋友關係，而是以「有親密接觸的朋友」關係相處，在這段關係中佔據主導的女方認為維持男女朋友之間的親密關係是一種精神上的負擔，當時她無暇處理，於是一直拒絕陳鵬正式的表白。

二人在畢業後就斷了聯繫，而這段關係結束後，陳鵬也發現自己原來可以接受不談戀愛只接吻的相處模式，哪怕對象不再是自己鍾情的那位女同學。他認為，親吻在生理、情感上都能給人極大慰藉，且雙方自願、都是單身的話，就更接近一種契約，沒什麼道德風險，能以極低的成本去滿足自身需求。

網民對「嘴友」現象的定義。（澎湃新聞）

而在從事互聯網行業的王小雨看來，在一些特定社交場合，尋到嘴友是體現她魅力值的一種指標。例如，某次她和一群人聚會觀看一個知名遊戲的總決賽，並在一群光鮮亮麗的年輕男女中發現了一名英俊的男子，二人知道彼此是老鄉後，關係很快拉近，「我就是喜歡全場看起來最優秀的男生眼裡有我，這能滿足我的虛榮感」。而比賽結束後，她便不再留戀這種關係，認為既然約定好到接吻為止，就不會再有任何後續動作。

對於嘴友現象，南京大學心理健康教育與研究中心原主任費俊峰表示，這不是普遍現象，並分析有三個原因可能導致其出現，一是疫情下缺少線下跟異性接觸交流的機會；二是喜歡一個人需要付出很多，很累，在「卷」的大環境下，很多年輕人已經沒有力氣談戀愛，讓本該慢慢談的戀愛變得十分快餐化、可得化；最後是很多年輕人在學生階段過得比較壓抑，該戀愛的階段沒有異性接觸戀愛的體驗，對親密關係好奇，但沒有合適的對象，加上比較關注的社交平台有很多新的交友戀愛方式內容，遂受吸引而嘗試。