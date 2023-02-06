傳將漲價20%　內地LV店排長龍熱門款斷貨　顧客嘆「想買個真難」

內媒《每日經濟新聞》報道，日前，有消息人士稱，LV將於2月18日進行2023年首次全球調價，幅度在8%至20%。受該消息影響，內地多家LV店鋪門前顧客大排長龍，更有北京消費者直言過程「像是在趕大集（趁墟）」。



報道指，除了北上廣，無錫、南京、杭州等二線城市也出現了上述排隊盛況。亦有網友分享在廣州太古匯、北京SKP、上海ITC、成都IFS等商圈的奢侈品門店排隊盛況，不少店方採用限流入場。1月28日，多位LV銷售人員表示，熱門款色大多賣斷貨，尚在補貨中。

小紅書平台上，一位家住北京的顧客表示：「過年想買個LV真不容易，我先去趟了國貿，店裡顧客挺多的，問了SA說牛角、老花等熱門款都沒貨，要預定。於是我轉戰SKP，發現LV、香奈兒前面的隊伍排得一個比一個長。大年初五，在北京SKP（像是）趕大集。」

不少內地民眾在小紅書平台分享相關經歷。（每日經濟新聞）

真的會漲價嗎？ LV導購：沒有收到漲價通知

上觀新聞報道，針對LV是否將要漲價的問題，多位LV店內導購表示「目前沒有收到郵件，漲價並不一定是真的」，並稱代購釋放漲價消息是在「製造恐慌」，具體漲幅也並不清楚。LV中國官方客服表示，目前還沒有接到2月要調價的通知。

LV門前，不少顧客在排隊。（每日經濟新聞）

要客研究院2022年5月發布《2022中國高淨值消費者洞察報告》(以下簡稱《報告》)指，中國高淨值消費者的門檻為1000萬元（人民幣，下同）淨資產，目前中國高淨值消費者總數為470萬人，其中有大約15萬人淨資產超過1億元，稱為超高淨值消費者。

《報告》顯示，中國高淨值消費者在很多消費或高端消費領域都貢獻了超過一半的市場消費力，比如境外旅遊、奢侈品、子女留學、豪宅等，特別是奢侈品消費，核心消費者人群以佔人口總數千分之三的比例，貢獻了80%的奢侈品消費額。