29項註冊商標被拍走　北京迷笛公司「迷笛」品牌系列活動或受影響

內媒《北京商報》報道，此前，有內地地下搖滾樂隊發源地之稱的北京迷笛演出有限公司（以下簡稱「迷笛公司」）共有29項註冊商標完成拍賣。律師稱，此舉或將影響「迷笛音樂節」等多個商標冠名活動的正常舉行。



2021年4月1日，北京仲裁委員會做出（2020）京仲裁字第3215號《裁決書》，裁決北京迷笛演出有限公司應向北京愉悅文化傳媒有限公司支付人民幣370餘萬元。

2021年12月21日，中國音像與數字出版協會發布《關於北京迷笛演出有限公司相關情況的說明》指，訴訟案件給迷笛公司發展帶來了災難性的衝擊，多個文化活動合作項目被迫停頓。

內媒《北京商報》報道，2022年12月，迷笛公司的「迷笛」系列共計29項商標已經被拍賣成交。北京市中聞律師事務所律師趙虎談到，「迷笛」系列商標被拍走會導致「迷笛音樂節」等將商標應用於品牌名稱中的活動受影響。

迷笛公司共有29項商標被拍賣成交。（資料圖片）

公開資料顯示，迷笛品牌誕生於1993年，並在2000年創建了國內第一個原創音樂節：迷笛音樂節。2005年，迷笛第一次拿到北京海淀區文化委員會的演出許可證。2014年，太湖迷笛營成立，2017年被住建部、財政部、發改委三部委評為國家級特色小鎮。

擁有20年歷史的迷笛音樂節（Midi Festival），曾以重金屬樂團為主，吸引了大批搖滾樂迷。近年來，迷笛音樂節參演歌手有崔健、老狼、朴樹、萬能青年旅店、新褲子樂隊、痛仰樂隊等。