新屋慘遭「屎水」淹沒皆因一支筆？　物業公司：每個業主素質不同

湖南張家界有市民稱，其正在裝修的新屋被「屎水」淹沒，損失上萬元（人民幣，下同），起因與公共管道堵塞有關。物業公司已將管道疏通，但物業公司工作人員稱「每個業主的素質不一樣」。



《瀟湘晨報》報道，張家界市民王潔介紹，其在永定區瓏璟灣5棟13樓的新屋，於2020年交付，2022年開始裝修。本月19日晚，她發現仍在裝修的新屋被糞水浸泡。

王潔懷疑是糞水是當日下午倒灌入屋，「因為上午裝修工人還在做事」。她立即聯繫物業公司，後者將管道疏通，並協助她清理打掃。

她透露，事後發現是一支筆堵在12樓與13樓之間的公共管道，但其所在的樓宇共有30層，難以確認是樓上哪家住戶將筆丟在下水道內，「木地板、4個門框、鞋櫃、牆角等因為浸泡都不同程度受損，損失共計上萬元」。

王潔要求獲得5000元賠償，但不知該找誰索賠，且要求樓上住戶不能再隨意往下水道丟易造成堵塞的物品，「之前小區還發生過業主家因管道堵塞被糞水浸泡事件，但最後沒獲得賠償，不了了之了」。

2月22日，該小區物業管理公司「張家界昊天物業服務有限公司」的前台工作人員楊女士稱，物業公司曾多次在小區宣傳正確使用下水道，「但是每個業主的素質不一樣，我們這幾天也在幫王女士協調這個事情」。

楊女士稱，2月22日晚，物業公司工作人員會與王潔及其樓上所有已入住的住戶、小區黨支部、社區工作人員等協商。

內地律師介紹，小區公共下水道堵塞造成住戶家中受損，可分為5種情況處理。第一種，若入戶下水道的堵點在住戶家中，但因住戶自己使用不當所致，由住戶自己負責。

第二種，下水道本身設計不當造成堵塞，屬於開發商的責任；第三種，下水道本身設計沒有問題，下水道出現堵塞但符合保修事項，由開發商負責。

第四種，公共主管道下水道設計符合標準，因人為原因造成堵塞，且能找到相關責任人，則由其承擔責任；若難以找到責任人，所在小區物業公司應作為第一責任人，必須首先進行維修，保證下水道的暢通，如果沒有及時維修造成損失擴大，由物業公司來承擔損失擴大部分的賠償責任。

第五種，公共主管道下水道人為原因造成堵塞，在查不清相應責任人的情況下，物業公司應動用維修基金或公共設施維修費，將下水道維修好，若後續找到相關責任人，物業公司可向其追償。