浙江人一年花18億元買CHANEL！杭州如何發展「首店經濟」引熱議

作為浙江省內唯一一家CHANEL（香奈兒）精品店，每當新品發售時，門口經常大排長龍。杭州大廈有限公司黨委書記、總經理畢鈴透露，「雖然該間香奈兒已開業多年，但是浙江首店，2022年的銷售額達到了18億元（人民幣，下同）。」



近日，據杭州市商務局發布資料顯示，2022年，落地杭州「中國首店」數量為53家，位居全國第二，僅次於上海。「中國首店」對於杭州的鍾情，也引發「首店經濟」的熱議。

杭州大廈的CHANEL因為是浙江首店，人氣一直居高不下。(網絡圖片)

統計顯示，2022年全中國共開出361個「中國首店」，包括全球首店28個、全國首店307個。其中3家全球首店、49家全國首店落地杭州，佔比為10.7%和15.9%，位列全國第二，超越北京、深圳等城市，僅次於上海，引進數量和全國排名均創歷史新高。

杭州的「首店經濟」

此前《界面新聞》曾報導，2022年杭州大廈年中店店慶期間，首日銷售額超過1億元，4日內更達到3億元。根據聯商網的統計，杭州大廈在2021年全年銷售額突破百億元，是杭州銷售業績表現最好的高端商場。

該報道中，杭州大廈香奈兒被用作杭州「首店經濟」快速發展的案例，儘管該間店已開超過10年。畢鈴表示，杭州大廈從2022年年底開始進行擴容，引進數個知名珠寶品牌，且均為浙江首店。

杭州大廈吸引許多品牌入駐，不少是浙江「首店」。（網絡圖片）

《界面新聞》指出，「首店經濟」一詞在疫情前被列入多個城市政府的發展規劃，在城市行銷和購物中心行銷中佔有重要地位。據中國商務部2019年的資料顯示，上海、北京等傳統一線城市均提出過「首店經濟」的概念。

《潮新聞》指出，「首店」一但進入，往往會帶來叢集效應。某個品牌的首店開在這裡，其他品牌的勝負欲就來了，很有可能也在附近開店，從而形成一個首店的叢集。

在部分業內人士眼中，「首店經濟」是檢驗區域營商環境的「試金石」，也是城市商貿活力的「晴雨表」。更重要的是首店經濟最終將促進城市消費能級的提升，助力城市建設具有全球影響力、吸引力的國際消費中心城市。

近年來，杭州利用特有的資源優勢，吸引不少國內外品牌在杭州首次開設門店，使品牌價值與區域資源實現最優結合。

杭州市吸引許多年輕人，2023年更要主辦亞運會，目前所有場館已完工。（新華社）

在「首店經濟」的新賽道上，杭州正在加速奔跑，更因為有政策層面的支援。杭州市商務局相關負責人表示，2022年8月，杭州市商務局制定《關於發展「首店經濟」 推動杭州消費轉型升級政策的實施細則》，對每引進1家國際頂級品牌首店（旗艦店）、國際一線品牌首店（旗艦店），且納入限額以上統計的，分別給予其營運主體100萬、60萬元獎勵，分三年兌現，對於符合條件單位的首年獎勵（50%）於2022年5月底前兌現。

真金白銀的扶持，為「首店經濟」持續向好的發展提供了有力的支撐。該負責人透露，「接下來，杭州將繼續著力培育多層級商業地標，提升消費國際化水平，拓展數字消費場景，相信會有更多的「首店」落戶杭州。」