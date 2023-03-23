浙江3人食河豚中毒　卵巢肝臟最毒　為何春季食用更易中招？

3月22日，浙江紹興市疾控中心發布提醒，春季是河豚中毒的高發季節，該市本月已有3人因食用河豚中毒，提醒市民勿「拼死吃河豚」。



紹興市疾控中心稱，3月以來，該市已報告2宗因食用河豚引起的食源性中毒事件，共3人中毒，發生場所均為家庭聚餐。經治療，症狀較重的患者已逐漸好轉。流行病學調查顯示，2名重症患者均食用了河豚內臟，患者血液、尿液生物樣本中驗出河豚毒素。

食用河豚導致中毒甚至死亡的事件時有發生。2016年5月22日晚，深圳寶安有市民從集貿市場魚檔購買河豚後加工處理，食用後立即出現中毒徵狀，隨後昏迷不醒，送院搶救後因中毒過深離世。

2021年2月，廣東通報3宗較大級別食物中毒事件， 其中2宗為揭陽市報告的河豚中毒事件，累計發病2人，死亡2人。

春季是品嘗河豚的時令季節，不少人會將河豚製作成美食。（圖 / VCG）

河魨（Pufferfish/Blowfish），常稱為河豚，俗稱氣鼓魚、氣泡魚、吹肚魚、雞泡魚、青郎君、刺䲅等，古稱䰽魚，普遍分布在世界各地北緯45度至南緯45度之間的海水、淡水等水域。河魨普遍具有膨脹身體的能力，能夠將大量的水或空氣吸入極具彈性的胃中，使身體大小膨脹數倍，以嚇阻掠食者。

據介紹，河豚毒素主要分布於內臟、卵巢、血液、魚皮、魚頭等處。春季來臨，河豚毒性增強，其中卵巢、肝臟的毒性最強。河豚毒素是自然界所發現的毒性最大的神經毒素之一，0.5毫克即可致人死亡，且其耐熱，化學性質穩定，一般烹調手段無法破壞毒素。