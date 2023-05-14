女子陷「刷單」陷阱被呃580萬　詐騙犯：興奮得抱著現金睡覺

內媒《現代快報》報道，近日，南京法院公開審理一起特大網絡通訊詐騙案，波及多名受害者，其中有南京女子被呃580萬人民幣，詐騙犯落網後直言，詐騙成功當晚「非常激動，抱著公司發的現金睡覺」。目前，該案宣布擇期宣判。



被呃的周女士指，自己不是詐騙集團的唯一受害人。她報警後，南京市公安局江寧分局趕赴全國多地，將20多名提供銀行卡的犯罪嫌疑人拘捕。

庭審中，公訴人表示，該案受害人遍布全國，有30%的人被騙10萬以上，多為沒有穩定收入的無業家庭婦女，或者是處於哺乳期、想要兼職補貼家用的婦女。

南京有女子陷「刷單」陷阱被呃580萬，詐騙犯稱興奮得抱著現金睡覺。（圖 / 現代快報）

報道稱，該犯罪集團通過投放互聯網兼職廣告獲取被害人個人信息，將被害人拉入指定網網路群組，以完成刷單任務發放利是為誘餌，引導被害人註冊第三方APP。再由「炒群」「導師」發放小額任務利是進行詐騙鋪墊，引誘被害人大額充值騙取錢財。

2021年9月至2022年6月間，被告人黃某某等15名被告人先後在他人組織下，在杜拜參加針對中國大陸居民的通訊網絡詐騙犯罪集團。犯罪集團成員集中居住管理，按詐騙所得計算個人提成。組長可以從純利潤裡拿3%，組員可以拿7%-10%。

該詐騙集團成功呃到周女士580萬元後，單次提成能拿到47萬元，當天晚上詐騙分子非常激動，抱著公司發的現金睡覺。

南京有女子陷「刷單」陷阱被呃580萬，詐騙犯稱興奮得抱著現金睡覺。（圖 / 現代快報）

5月11日，南京江寧經濟技術開發區人民檢察院向江寧經濟技術開發區人民法院提起公訴，法院公開開庭審理該案。庭審中，公訴人對15名被告人給出的量刑建議均是10年及以上，同時並處罰金6萬元至150萬元不等。該案15名被告人共詐騙被害人170餘名，詐騙金額達2500餘萬元，人均被騙13萬餘元。該案將擇期宣判。