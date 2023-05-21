廣西男分手後跳樓亡　女友遭家屬起訴索賠　法院為何判賠2萬元？

廣西陳姓男子與女友小美青梅竹馬，卻在談婚論嫁之際，因雙方父母對彩禮（禮金）數額產生分歧而分手。

為挽回感情，陳男在分手後的3個月內，先後22次向小美送出「1314」、「520」等帶有特殊含義的紅包，小美亦全數收下。惟不久後，陳男發現小美已有新男友，想不開的他留下遺言，跳樓自殺亡。

陳男父母認為小美是導致兒子自殺的直接原因，起訴索賠51萬（人民幣，下同）。近日，廣西壯族自治區柳州市魚峰區人民法院開庭一審判決，酌定小美適當補償陳男父母2萬元。



陳男與小美是柳州市魚峰區某村村民，兩人青梅竹馬，2020年4月確定戀愛關係；2021年3月，購買一套64.18平方米的房屋，並登記在陳男名下。

2022年6月23日，陳男與小美雙方父母因彩禮（禮金）數額存在分歧，小美提出分手。分手時，雙方決定房屋歸陳男所有，他需向小美償還裝修費15萬元；出事前，已支付8萬元。

雖然表面上答應分手，但陳男一直放不下女友。從2022年6月23日至9月21日期間，先後22次向小美發送「131.40元」、「152.00元」、「52.00元」、「1314元」、「520元」等帶有特殊含義的微信紅包，轉帳說明中註明曖昧的語句，小美全數收下。

分手後，陳男先後22次向小美送出「1314」、「520」等帶有特殊含義的紅包，小美全數收下。（視覺中國）

魚峰區法院的一審判決書顯示，陳男因要到外地工作，於是要求小美入住其房屋，以防設備老舊。2022年9月11日，陳男返回柳州後稱沒有地方居住，小美便將自己的房屋讓他暫住。

2022年9月20日晚6時許，陳男在其房屋附近暗中窺探，發現小美與新男友同居；同日，他尾隨小美二人外出。翌日凌晨2時許，陳男確認小美與新男友在屋內休息後離開小區，並開始編寫遺言；凌晨約3時40分，他向小美發送微信消息，提到「我走了，分開實屬不願」，也提到「你們睡在同一張床，我們曾經的床……我的心每一秒都如刀扎一般，我不甘，我又無辦法」等等。

凌晨4時許，陳男向母親發微信消息，表達了自殺的想法以及交代後事。陳母見狀便聯繫小美的母親，後者幫忙聯繫小美，並於當日5時50分告知陳母，「我女講找到他了，和他好好講講了，你不要這麼擔心」。當日6時55分，小美母親通知陳母其兒子跳樓的消息。

法院審理查明，從2022年9月21日4時16分到至5時01分，小美與陳男4次通話，通話時長21分30秒。 6時31分撥打報警電話，陳男跳樓前公安民警趕到現場，公安民警勸阻無效後，陳男跳樓。

陳男父母認為，小美在分手後沒有拒絕陳男的親近與示好，期間小美不僅新交了男朋友，還將新男友帶到陳男的房屋內同居，令陳男受到嚴重刺激。小美知道陳男有輕生念頭，沒有第一時間告知陳男家人，又沒有告知事發地址，小美是導致陳男跳樓身亡的直接原因。他們起訴至法院，索賠51萬餘元。

柳州市魚峰區人民法院開庭一審判決。（柳州市魚峰區人民法院官網）

法院審理認為，小美得悉陳男要自殺後，盡全力多方尋找，終於在自已的住處尋回對方，試圖通過安撫、勸導的方法讓他放棄自殺的念頭，因此未有告知陳男父母前來幫助勸導，當勸導無效後，採取報警求助的方法並無過錯。

事發時，雙方已不再具有戀人間相互扶助的義務，即使其先行行為具有道義上的救助，但從小美與陳男的力量懸殊的客觀因素，不足以通過自身加以救助。故陳男的自殺身亡結果與小美的行為不產生法律上的侵權責任。

法院認為，陳男作為一個法律上具有完全民事行為能力的人，理應知道生命的珍貴和自殺產生的嚴重後果，在情感出現糾紛後，不能理智面對，而選擇極端的方式結束自己的生命，造成死亡的後果應由自己承擔責任。陳男父母請求小美賠禮道歉，承擔侵權責任，賠償各項損失的50%缺乏事實和法律依據。

法院認為，小美在處理情感糾紛時確實存在不妥之處，與陳男自殺身亡無直接的因果關係，但應承擔相應的補償責任，根據法律精神和公平責任原則和見危施救的道德責任要求，一審酌定小美適當補償陳男父母2萬元。