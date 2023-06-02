一條魚換一間房？　廣州「冠軍龍魚」108萬元售價引熱議

近日，有內地網友發帖，在廣州舉行的世界龍魚錦標賽上，獲得全場總冠軍的龍魚被賣出108萬元人民幣天價，並以「一條魚能抵一套房」話題登上熱搜，引發熱議。

不過，龍魚主人隨後否認了該消息指，並未售賣，沒有要出售的想法，對網傳貼文消息並不知情，已將龍魚從廣州接回上海。



據內媒《上游新聞》報道，5月29日，有網友在微博發帖稱，比賽現場最終勝出的13號龍魚以108萬元售價賣出，魚缸上方紙條寫有「成交價1080000元」字樣。

另有網購平台售賣圖片顯示，商品簡介為「總價108萬，定金48888，世界龍魚錦標賽總冠軍13號大紅龍」，月銷數量為1。

不過，冠軍龍魚主人傅先生受訪表示，自己並未售賣：「我目前還沒有賣掉的想法，畢竟這條魚陪伴了我這麼久了，有感情了。」他同時表示，比賽期間他不在廣州現場，是委託一位朋友幫忙參賽，目前已將龍魚從廣州送回上海。

傅先生同時介紹，該條「冠軍龍魚」名叫「老九」，他從2017年開始玩龍魚，這條是他買回培養的第九條魚，他只是業餘玩家，對這個行業不太了解。2019年，他開始參加世界龍魚錦標賽，也拿過一些名次，「這次是第一次拿到冠軍」。

傅先生亦透露，這次比賽中一個其他組別的冠軍龍魚，在比賽前已經以88萬元人民幣的價格售出，在業內已經算是很高的價格。

亞洲龍魚（學名：Scleropages formosus），屬骨舌魚科硬骨舌魚屬，香港人稱之為龍吐珠，馬來西亞人稱之為金龍魚。和其它骨舌魚類一樣，本種被視為保留了許多硬骨魚類原始特徵的物種，在古生物演化上有研究價值，可稱是活化石。新加坡、香港等華人社群將其作為高級觀賞魚，認為它能帶來好運和財富。