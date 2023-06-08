男子街訪自稱家裡做煙草｢每月零用錢20萬｣引關注　發布方：未核實

據內媒《極目新聞》報道，近日，有上海某婚介所市場部街頭採訪時遇到男子自我介紹，家中是「做煙草的」，自己每月零用錢20萬元（人民幣，下同），刷父親的卡。有網民稱其父在廣東省梅州煙草專賣局工作，影片隨後引發關注。



梅州煙草專賣局回應表示，經初步排查，沒有員工認識影片中的男子。影片發布方表示，未核實男子所說內容真實性，目前影片已下架。



報道稱，6月7日，該年輕男子接受街頭採訪時，自稱「家裡是做煙草的，每月零花錢刷父親的卡，約20萬元」。男子稱，家中有七八套房，一件T字衫6400元。影片發布後，引發廣泛關注。有網民稱，男子的父親在廣東省梅州煙草專賣局工作。

男子街採自稱家裡做煙草｢每月零用錢20萬｣，引發關注。（圖 / 極目新聞）

6月7日下午，梅州煙草專賣局回應表示，他們已關注到相關內容，經初步排查，沒有員工認識影片中的男子。梅州市相關部門工作人員表示，他們亦跟進了解，梅州市煙草專賣局和廣東煙草梅州市有限公司共1000多名員工，經過初步排查，都說不認識影片中的男子。

影片內容發布方上海鑽石婚姻介紹所工作人員表示，他們發布的影片為市場部街拍的採訪，隨拍隨發，相關內容是男子自己說的，他們沒有核實男子所說內容的真實性。該工作人員表示，後來男子又聯繫了市場部，要求將影片刪除，因此影片已被下架。