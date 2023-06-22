杭州住戶稱住宅樓面傾斜｢門都不能正常關｣　社區：舊改已提上日程

據內媒《橙柿互動》報道，浙江杭州有住戶反映，其所在小區樓房存在樓面傾斜、樓間距小等問題，甚至門都不能正常開關，安全隱患大。社區工作人員表示，已接到情況反映並上報，小區舊改亦已提上日程。



據稱，該住宅樓位於杭州西溪路65號。1、2單元位於同一幢樓，呈東西向橫向布局，3單元為獨立樓幢，呈南北向布局。住戶指，該住宅區存在樓間距小、樓面傾斜、圍牆圍死等問題，安全隱患大。1單元、2單元樓向南傾斜，3單元樓東西向傾斜。

浙江杭州有住戶反映，所在小區樓房存在樓面傾斜、樓間距小等問題，安全隱患大，（圖 / 橙柿互動）

住在3單元的俞女士表示，站在兩幢樓中間的過道可以看出樓房傾斜，住在這裏的居民也能感受到樓房傾斜。她家和鄰居家共用的入戶門在沒有任何外力作用的情況下，會自動關上，「平時這扇門只要打開一個小角度，整扇門就會越開越大。」

俞女士表示，這套房子在裝修時，裝修師傅曾表示「要知道你們家房子是斜的，這個單子我也不會接了」。因為房子傾斜，家中很多家具都是重新量尺寸定做，臥室門不能正常關上，使用次數多了，門上方出現一條明顯劃痕。

社區工作人員表示，接到居民反映情況後，他們曾向相關部門上報情況，經現場查看後，樓體確實存在一定傾斜，房屋結構是否安全則需專業鑒定單位現場勘查鑒定。

工作人員表示，居民可通過協商自行委託鑒定，社區將全力做好相關民意協調工作。同時，去年11月，西湖區住建局發布《西湖區2023-2026年計劃改造的老舊小區清單表》，該小區住宅所屬北山街道友誼片與鐵路片將於2025年開始施工，2026年竣工。