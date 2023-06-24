《暗黑破壞神4》挑戰活動　暴雪拒絕內地玩家參加　遭網民狠批

慶祝《暗黑破壞神4》的上市，美國遊戲開發商和發行商「暴雪娛樂」（Blizzard Entertainment）表示在遊戲中的專家模式前1000名達到等級100的玩家，名字將會被篆刻在雕像上。



但暴雪在公告中表示，這項活動不開放給中華人民共和國的居民（不包括香港、澳門和台灣）參加，此舉引發內地網民的憤怒。不過亦有網民指出，暴雪已在1月24日起停止在內地的遊戲服務，「這不是很正常的嗎？」



據暴雪官網資料顯示，前1000名在遊戲中專家級模式（死亡無法重生的模式）達到等級100的玩家，暴雪會將其角色名號篆刻在聖母莉莉絲雕像上。

讓內地網民憤怒地是，公告中同時也表示，截止至2023年5月26日，以下國籍的玩家不得參與活動，分別是俄羅斯、白俄羅斯、古巴、伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、蘇丹、克里米亞、敘利亞和任何其他法律限制或禁止地區的居民；同時玩家不得為中華人民共和國的居民（不包括香港、澳門和台灣）。

暴雪的公告遭許多網民批評要求暴雪「滾出中國」，不過亦有不少網民認為是因為暴雪已終止與網易的合作，退出內地市場。據此前報道，隨著暴雪娛樂與網易的合作終結，1月24日零時，暴雪旗下的《魔獸世界》、《爐石戰記》、《守望先鋒》等遊戲在內地正式停服，與玩家說再見。

網民指出，「國內遊戲要版號才能玩，暴雪也只是配合政策罷了。默許了不就是跨區域營運了」，該網民指出，現在是禁止任何沒版號遊戲在國內播玩直播，這是遵守中國法律表現，要真強制執行所有平台都看不到任何公司未經稽核版號的遊戲。