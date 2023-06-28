揾工開無罪證明發現自己竟遭身分冒用｢坐過牢｣　事主：案底還未刪

找工作要求無犯罪記錄證明本是正常流程，但近日，江蘇連雲港的姬女士卻在開具無犯罪記錄時發現自己竟然有案底，還「坐過牢」。



據《江蘇新聞》報道，姬女士自述，今年3月她因應聘工作需要，到連雲港當地公關機關申請開具無犯罪記錄證明卻被拒絕，警方回復稱其「有案底」，曾在2009年因詐騙案在江西女子監獄服刑。但實際上2009年她在崑山上班，從未去過江西，亦未收到任何消息。

警方查詢後表示，姬女士的戶籍系統中有一個「史某某」的別名，牽涉到江西省一宗刑案。3月底，江西警方表示，曾在2009年拘捕一名詐騙案嫌疑人，該嫌疑人自報姬女士的名字和相關信息，隨後被錄入辦案系統，嫌疑人真名為史某某，姬女士無犯罪嫌疑。

姬女士表示，江西警方向連雲港當地警方開具相關證明後，她順利辦下無犯罪記錄證明，入職工作，但是直到6月中旬，她的違法犯罪記錄仍然在警務平台上沒有被刪除掉，「對我有各種影響，我心裏天天有這個壓力」。

江西吉安遂川縣公安局刑警大隊民警表示，姬女士名下的違法犯罪記錄確實還未刪除，「我們已經報到吉安市刑警支隊了，因為這個事情要從兩條線審批，一個是監管系統要批，另一個是辦案系統要批。兩個系統都已經走到市一級了」。

民警表示，2009年這宗案件拘捕時，犯罪嫌疑人以姬女士的身分錄入公安系統，但後續偵查發現犯罪嫌疑人冒用了姬女士的身分。但他本人非當時辦案民警，其他情況無法透露。