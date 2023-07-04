內地男去銀行取2.5萬　故意1次取1元逼哭櫃員更稱：非把你開除！

7月3日浙江寧波，一名男子進銀行對工作人員說，需要取款2.5萬。銀行工作人員因工作需求例行詢問取款用途時，男子被問的不耐煩，稱要將錢分批取出，一次就取一元錢，更大聲表示，「我明天還要過來，不把工作人員開除掉，就不幹了」。



目擊者國先生稱，工作人員詢問取款用途，是銀行規定職責範圍內的事情，主要是防止受到詐騙。男子認為錢是自己的，取錢時還問這麼多，有點不耐煩。最後男子看到工作人員委屈哭了，才不再刁難，把2.5萬取出來。

許多網民批評男子在刁難櫃員，更稱「應該讓他取完一元就重新取號」；不過亦有不少網民認為，雖然人民銀行2022年發布的新規定，「從3月1號開始，所有商業銀行客戶存、取款現金，達到5萬塊錢，必須登記來源和用途」，但該男子只是取2.5萬元，「不懂為什麼銀行櫃員逼問取款用途。」

網民點睇：

發現一個定律，錢在誰手裡，誰就是大爺，不管錢是誰的。

不覺得銀行現在辦事很複雜 很囉嗦？去櫃檯取個錢 光簽字就要簽三四次。

等自己的錢被詐騙了，那時候你哭都來不及，人家銀行工作人員正常履行工作職責，何必呢？

用自己的錢是沒有自由的嗎？我只是存在這裡，不是給你的。

