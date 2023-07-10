鄭州傳斥資34億在河道貼磚惹議　官方：可達百年一遇防洪標準

網傳河南鄭州花費34億（人民幣，下同）為金水河河道貼上大理石磚，引起網民爭議。據悉，鋪設石材的位置是河道上方人行步道的牆壁上。

鄭州市金水河綜合整治工程指揮部今日（7日）通報稱，鋪設石材可改善汛期行洪及減低行人安全風險，掛貼石材總造價約650萬元。若金水河遇上百年一遇洪水，掛貼石材立面就可抵抗該流速的沖刷。



網傳消息稱，金水河沿岸的部分人行步道兩旁的牆面掛有大理石，每處所乾掛的大理石長度約為100米，所掛大理石自身高度約1.6至2米。

《央廣網》報道，有施工人員稱，金水河河道水深不足1米，前幾天鄭州下雨，河水已經與人行步道齊平，一下大雨河道就會全滿，因此在河道兩旁周圍鋪設大理石根本沒有必要，「鋪這個純粹浪費」。

鄭州市人民公園北側金水河河道周邊正在乾掛大理石。（央廣網）

官方通報稱，金水河綜合整治工程是為了解決金水河行洪排澇能力不足、服務設施陳舊、河道生態功能及服務功能缺失等問題，是集行洪排澇、生態功能修復和濱水服務百姓生活於一體的一項綜合工程。

2023年1月，工程全線開工建設，總投資34.02億元，主要包括全長22公里的河道綜合整治25.33億元，以及沿河路及涉鐵節點改造8.69億元。該工程部分掛貼花崗岩石材的河道長度約10.8公里，面積約2.68萬平方米，總造價約650萬元，佔總投資的0.2%，掛貼石材位於人行步道外側。

圖為河道整治斷面示意。（鄭州市城鄉建設局官網）

據介紹，基於河兩岸路網密集、臨河建築物眾多、以及柳樹和法桐等高大喬木密布等實際情況，故採取了H型護岸樁擋牆方案。

由於護岸樁擋牆為H型預製構件，完成後接縫處不可避免存在不平整粗糙面，汛期對行洪有一定程度的影響，非汛期對行人也存在一定的安全風險，且裸露的護岸樁或擋牆觀感較差，根據國內類似工程經驗，有必要處理表面。

國內採用的通用處理方式主要有石材掛貼、石材濕貼、混凝土預製板材掛貼等。根據測算，最終選用石材掛貼工藝，所用石材為花崗岩，採用的是「先掛石材、後灌漿」的掛貼施工工藝，具有較好耐久性、安全性。經計算，金水河若遇百年一遇洪水，其洪水流速在2至3米每秒，掛貼花崗岩立面可抵抗該流速的沖刷。

官方指，金水河綜合整治工程完成後，防洪方面結合上游郭家咀水庫、調洪及分洪工程，將使防洪標準由5至50年一遇，提升到百年一遇。同時，配套建設的驛站、節點廣場、兒童活動場地、健身運動場地等將完善服務功能，提升人居環境，便利市民休閒遊憩。