質疑夜市泡麵貴遭罵｢吃不起就滾｣　男子怒買全場泡麵摔地洩憤惹議

綜合內媒報道，近日，山東臨沂有男子質疑夜市泡麵售價太高反遭攤主罵「吃不起就滾」，隨後一怒之下買下攤位所有泡麵摔在地上洩憤，引發爭議。



據內媒《澎湃新聞》報道，當事人表示，當時在夜市買泡麵，被告知14元（人民幣，下同）一包，問對方泡麵裏有什麼，被告知有一個雞蛋、兩片菜葉後覺得太貴，攤主便擺手讓他離開。他反問攤主，隨後雙方陷入爭吵。

當事人表示，爭吵過程中，攤主一直重複「14塊錢的泡麵吃不起，你就滾」。隨後，他自己花費850元買下了所有泡麵，並悉數摔在地上洩憤。

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7月25日上午，該夜市一管理人員回應表示，已初步了解相關情況，夜市為明碼標價，商戶不可以胡亂要價，涉事商家明碼標價，年輕人可能有些衝動。

事件亦引發網民討論，有網民認為商家的話的確過分，「確實是很貴啊，不是買得起買不起的問題」，有網民表示「14元很便宜了，我們這邊25元一個雞蛋+ 兩片菜葉！」，也有網民認為「明碼標價不解釋，不買就行了」。

網民討論：

幹嘛要買下來，便宜攤主啦



賣家：積壓商品被清倉的感覺，真好



不要被怒火沖昏了，消費要理性啊



衝動是魔鬼啊，這850幹啥不行？都是明碼標價的，不想買直接走就好了嘛



買隔壁攤的啊



真沒必要，最後吃虧的還是自己



無意義的憤怒，浪費了錢也浪費了糧食

