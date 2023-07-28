彭麗媛會印尼第一夫人　蜀繡、茶藝等非遺元素盡顯巴蜀風韻

周四（27日）下午，國家主席習近平夫人彭麗媛在四川成都會見印尼第一夫人伊莉亞娜（Iriana），後者陪同印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）來華出席第31屆世界大學生夏季運動會開幕式並訪華。據官媒發布的影像顯示，彭麗媛在金牛賓館錦蓉莊熱情迎接伊莉亞娜，現場四川非物質文化遺產元素驚艷亮相。



當日，彭麗媛愉快憶及同伊莉亞娜多次會面的情景，她表示，中印文化相近、民心相通，希望雙方深化友誼，增進友好。她又歡迎伊莉亞娜女士在成都多走走、多看看，感受當地人文風光。伊莉亞娜則對彭麗媛的精心安排表示感謝，並高度評價中國對非物質文化遺產的保護和傳承，稱這次成都之行，進一步加深了她對中國歷史文化的了解和喜愛。

據報道，兩國元首夫人現場一同欣賞了精美的銀花絲、瓷胎竹編、蜀繡等成都特色非遺工藝品。期間，彭麗媛邀請伊莉亞娜觀看茶藝表演，並同伊莉亞娜親切茶敘。

據官媒發布的影像顯示，現場有國家級非遺成都漆藝代表性傳承人、中國工藝美術大師尹利萍創作的經典作品「雕銀絲光暈彩虞美人花瓶」，該紅色的花瓶造型優美、天然漆色澤細潤，並配上被譽為成都漆器「三雕一刻」絕技之首的「雕銀絲光」工藝，盡顯古典之美。

現場還有隨處可見的大熊貓元素，盡顯巴蜀人文風韻。其中有來自成都蜀錦織繡博物館，由蜀江錦院首席蜀繡大師、四川省工藝美術大師、四川省非物質文化遺產項目蜀繡代表性傳承人彭世平創作的熊貓蜀繡屏風，其為一幅「雙面三異繡」作品，三異繡意為「異色、異形和異針法」，繡師需在一張薄如蟬翼的繡布兩面，用不同的顏色、不同的針法繡出不同圖案，難度巨大。另外，同樣來自成都蜀錦織繡博物館的三幅蜀錦亦在現場展示。

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至於茶藝的表演者則是來自雅安的中國茶文化國際推廣大使、四川省茶藝術推廣大使王霏，其帶領團隊帶來四川的長嘴銅壺花式功夫茶藝—雅安蒙山派龍行十八式茶技和蓋碗茶茶藝，獲嘉賓熱烈回應。據她指，長嘴銅壺茶藝融合了音樂、舞蹈、禪學，甚至還把太極等武術都融合在內，整個藝術展現形式非常具有觀賞性。此外，來自成都市非遺保護中心（成都民族樂團）的陳姝羽特別用古箏演奏了印尼民歌《美麗的梭羅河》，表達對遠方客人的歡迎之情。