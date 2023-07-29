吉林公園71歲女和45歲男上吊身亡　疑母親罹癌久病厭世兒陪伴赴死

7月27日，有網民發布影片稱在吉林省白山市北山公園內有一男一女上吊身亡。白山市殯儀館則稱，7月27日的確有兩名上吊身亡的一男一女出殯，其中女性死者71歲，男性死者45歲。



白山市公安局江北分局表示，目前有專門部門正在處理此事。



網傳影片顯示，上述一男一女上吊身亡地點位於一處長亭裡。影片裡，有圍觀群眾稱，凌晨3點多到就看到亭子裡有人，但沒敢過去看。《縱覽新聞》報道，有網民發現影片的拍攝地點是白山市的北山公園。

7月26日早上發現兩人於北山公園上吊身亡，兩名死者什麼關係，多大年紀並不掌握。據了解，北山公園是一個開放性公園，人們可以自由出入。事發當天，公安部門就已經介入。

有自稱是白山市當地網民在抖音爆料稱，兩人是母子關係。71歲的母親得了肺癌久病厭世，45歲的兒子剛失業，兩個人半夜帶著東西上山吃完一起上吊了。

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