8遊客困青海無人區含4老2童　警方歷時18小時成功救援

近日，青海有8人在旅遊期間被困無人區，其中4名老人、2名兒童。海西州公安局接警後高度重視，循多個方向展開搜救，在多支警力協作連夜搜尋下，終於找到一眾遊客，經醫務人員檢查，他們身體狀況良好。警方又提醒民眾，不要貿然進入無人區旅遊。



周日（6日）下午，海西州公安局指揮中心接到來自廣東的報警電話，報警人稱其母親等一行8人在青海旅遊期間被困無人區，位置大致在315國道冷湖方向，當時他們乘坐的商務車出現故障，且車上已經沒有了飲水與食物，電話也一直無法接通。

經對車輛偏離公路及被困大致區域進行分析研判後，茫崖市公安局派出2部警車、8名民警，攜同無人機、衛星電話及必要補給、應急物資立即趕赴該區域。經過5個小時尋找，遊客乘坐的商務車被發現處於已廢棄的茶冷公路，但周邊無任何人員蹤跡。之後，民警以無人機巡查，在離車輛約5公里外的區域發現了失聯人員，畫面顯示他們暫時安全。不過，鑑於地形地貌原因，警車無法到達失聯人員所處位置，於是民警決定以徒步形式前往。

被找到的遊客。（海西州公安局）

不過徒步前往的過程一點也不易，晚上9時，雖然還沒完全天黑，但該無人區地勢崎嶇複雜，缺乏任何參照物，民警擔心走偏了方向，離遊客愈來愈遠。幸好，當晚10時許，救援警力找到了其中的4名成人、2名兒童，並得知剩餘2人已自行去尋找315公路。

之後，警員兵分兩路，一組先護送6名遊客至車輛停放位置，另一組繼續尋找其餘人。同時，茫崖市公安局派出5輛越野性能較好的警車、20名民輔警，調動1台裝載機，會同消防救援、醫務人員赴當地救援。大柴旦公安派出14名警力則繼續同步分區域在相關地界進行搜救。至翌日凌晨0時40分，剩餘2人終被找到，所有人員隨即集中並協力將商務車拖拽出沙地。

眾人協力將商務車拖拽出沙地。（海西州公安局）

據警方介紹，由於無人區地貌複雜，在護送遊客返回冷湖派出所期間，救援人員徒步和驅車行駛過程中遇到多重困難險阻，，各救援梯隊相互協助配合，成功完成救援任務。而整個救援過程歷時近18個小時完成，茫崖、柴旦兩地公安機關共4批次投入50餘名警力參與搜救。至於8名遊客，經醫務人員檢查，他們身體狀況良好。

海西州公安局又提醒，「甘青大環線」自駕游路線在青海境內大多是在無人區，多數區域無通訊信號，對汽車性能有一定的要求，同時要求司機具備一定的戶外旅遊經驗，以及應對沙塵等極端天氣和應急處置的常識和技能。此外，遊客在出遊前及行駛途中務必做好相應準備，規劃好路線，無論車輛還是人員一定要結伴而行，不要貿然駛離公路，不要「探秘」無人區、非法穿越無人區。如果偏離行駛路線而不慎進入無人區，徒步行走不可離開車輛太遠，等待救援過程中切記做好自身防護和體能儲備。