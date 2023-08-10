多地監獄開通罪犯親屬視像會面　收費標準不一

網傳河北、甘肅、浙江、廣東等地的部分監獄開通親屬視像會面，但收費標準不一，有監獄稱此服務是免費，也有部分開發服務公司收取費用。



網傳的「河北監獄視頻會見平台」是一款名叫「親情會見」的微信小程序。在該小程序內，可選擇預約保定、冀中、定州等地15間監獄的親情會見服務。收費標準為每次20分鐘，每單收費50元，每月一次。

開發服務的河北立馳信息科技有限公司成立於2016年9月20日，是一家專注於監獄綜合系統研發、生產、銷售的新型科技公司。

公司官網介紹，其自主研發的監獄遠程視頻會見平台，於2020年11月在河北省監獄系統部署完畢，並上線運營。截止到2021年7月底已累計完成6萬人次罪犯會見，「受到罪犯和家屬的一致好評」。

該公司公示的《監獄遠程視頻會見系統方案建議書》提到，公司和多家監獄及管理部門作了交流匯報，在提供系統便用性的同時，還解決通話過程中不可控的安全隱患問題，並在多間監獄實際應用，通話過程安全可靠，可實現親屬「足不出戶也能和服刑人員通過視頻會見」。

《澎湃新聞》報道，除了前述公司，河北省內也有其他服務商推出同類服務。石家莊監獄接見室工作人員介紹，現在線上和線下都可以探視，線上探視需要先下載App，並聯繫一個名為「碩通」公司的客服電話諮詢，而該App是前兩年疫情時，開通的線上會見的方式。

「碩通」公司的客服人員介紹，該App只針對石家莊監獄，預約者需要提供被探視罪犯的姓名，服刑人員編號，以及探視人員的姓名和手機號碼等信息，然後再預約，但未有透露收費標準。

《正觀新聞》報道，保定監獄一名工作人員稱，監獄面對面會見不收費，視像會面是河北省監獄管理局找的第三方公司提供的便民服務，費用由第三方公司收取。

多地監獄開通視像會面

2022年，甘肅省蘭州監獄曾在其官方微信公眾號上，介紹與親屬視像會面的注意事項。其中提及，監獄不收取任何費用，產生的費用由開發服務公司收取，通話產生費用由家屬承擔。

浙江省第三監獄和第四監獄也有推出同類服務，會見室工作人員介紹，可在微信小程序「浙江監獄便民服務+」預約免費的視像會面。

今年7月14日，廣東梅州監獄在其微信公眾號介紹「可視親情電話」的相關內容。據了解，用家需使用一款名為「驛道」的App，收費標準為8分鐘內3元，8分鐘以上每分鐘1元，而梅州監獄要求單次視像通話不超過25分鐘。