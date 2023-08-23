七夕西安官方催生稱「賡續中華血脈」　網民諷：己所不育勿施於人

為促進生育意願，地方政府各出奇招，有的以金錢鼓勵，有的甚至以民族之復興作感召。在周二（22日）七夕情人節，陝西西安市民紛紛收到官方發送的手機短訊，內容提到「願您愛情甜蜜、適齡婚育」、「賡續中華血脈，共擔復興重任」等，結果遭到網民紛紛嘲諷，不少人皆調侃「己所不育勿施於人」。



大量西安網民周二反映自己收到了西安市衛健委及西安市計劃生育協會聯名發出的短訊，內容寫道：「七夕佳節來臨之際，願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育，共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任！」

這隨即引起熱議，網民紛紛留言調侃嘲諷，有人以當年官方宣導一胎化時的「少生優生，幸福一生」、「少生孩子多種樹」、「一人超生，全村結紮」等口號反諷；更有人以2022年內地執行動態清零期間，北京一居委會人員以「他的軟肋是兒子」對付居民的典故，諷道：「不用了，生下來也是軟肋。」

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另外，不少人認為不願生育的根本原因在於生活成本太高，年輕人被壓得喘不過氣，因此不滿政府非但沒從這點切入，提出具建設性的內容，反而以中華血脈、復興等為由來要求普通人，「孩子成年之前（費用）給報銷嗎？」、「他們在發錢跟發房子之間選擇了發短信」、「典型的政務翻車」。

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生我時嫌多，我生時嫌少，辭我時嫌老，養我時嫌早

喲，還上升到中華血脈、復興這個高度來了。那既然這樣的話，生的孩子從出生到找工作這期間所有的花費你們全包了唄

領導們多生幾個，畢竟有很多崗位只能靠血緣關係才能繼承，我等小老百姓實在生不起啊

人家龍生龍，鳳生鳳，不用考慮謀生。普通老百姓孩子一生下來就要卷

簡單，讓全體公務員、國企領導、老師等群體起示範作用帶頭生二胎、三胎，否則不給升職

這個真的沒必要，看了一下很多網友的評論，越是這麼宣傳，很多網友越反感，順其自然吧，想生的不用催，不想生的，催了也沒用

